После аварии с участием актрисы Анны Большовой возбудили уголовное дело

Анна Большова (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

В Калужской области по факту смертельного ДТП в Жуковском районе возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК), повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает УМВД региона.

В ведомстве не называют имени участников аварии, но, как заявили РБК в пресс-службе региональной полиции, речь идет про ДТП в деревне Грачевка, произошедшем 14 октября. По сообщениям ТАСС и телеграм-канала Baza, в этот день за рулем автомобиля, сбившего женщину, находилась актриса Анна Большова. Наказание по ч. 3 ст. 264 предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы. «Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых будут установлены обстоятельства ДТП и события, предшествующие ему. По результатам предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям участников происшествия», — говорится в сообщении.

За рулем автомобиля Audi Q3, сбившего прохожую, находилась актриса Анна Большова. Она сама вызвала правоохранителей и скорую, однако пострадавшая скончалась до их приезда.

Позднее факт ДТП с участием актрисы подтвердил худрук «Ленкома» Марк Варшавер. Как сообщил Варшавер kp.ru, Большова ехала на дачу со скоростью 5–10 км/ч, была полная темнота. Со ссылкой на прокурора Калужской области худрук также заявил, что у погибшей женщины в тот день произошла ссора с супругом, она вышла на дорогу нетрезвая и упала. «Расследование уже заканчивается. Через пару дней все будет точно известно», — заявил худрук, добавив, что Большова «убита этой ситуацией». Он добавил, что актриса продолжает играть в театре.

Сестра погибшей заявляла «360», что не понимает, как ее родственница может быть виновата в ДТП, семья планирует подать в суд на актрису.

Большова — заслуженная артистка России. Играла в Театре им. Гоголя, с 1998 года работает в «Ленкоме», исполняла роль Кончитты в опере «Юнона и Авось». Сейчас задействована в постановках «Вишневый сад», «Королевские игры», «Доходное место» и других. Снималась в кино и сериалах, в том числе «Солдаты 12» и «Презумпция невиновности». Озвучивала Мари в сериале «Война и мир» (2007), а также Грейс Келли в биографическом фильме «Принцесса Монако».