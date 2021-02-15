Верховный суд предложил ввести в УК понятие «уголовный проступок»

Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы понятия «уголовный проступок». Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, уголовным проступком признается «совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», за исключением ряда преступлений.

«С учетом приведенных критериев законопроектом предлагается отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики», — говорится в пояснительной записке.

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