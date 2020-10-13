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ВС написал новый закон об уголовном проступке после критики правительства

Вторую попытку создания промежуточной категории между уголовным и административным правонарушением — уголовного проступка — предпринял Верховный суд. Предыдущий законопроект не устроил правительство
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Верховный суд подготовил переработанный вариант законопроекта об уголовном проступке. На заседании пленума Верховного суда 13 октября было решено внести документ в Государственную думу. С проектом закона ознакомился РБК.

Предыдущий вариант законопроекта об уголовном проступке в 2018 году получил отрицательный отзыв правительства. Эксперты правительства отметили, что освобождение от уголовной ответственности за совершение не тяжких преступлений нарушает статью 52 Конституции, поскольку не учитывает интересы потерпевших. Кроме того, воплощение в жизнь этого закона может потребовать дополнительного бюджетного финансирования и, следовательно, определения его источников.

В прежней версии ВС предлагал дополнить часть 2 статьи 15 Уголовного кодекса, описывающую категории преступлений, понятием «уголовный проступок»: «преступление небольшой тяжести, за которое настоящим Кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, признается уголовным проступком».

В новой редакции кодекс предлагается дополнить развернутой статьей 15.1 «Уголовный проступок». В ней подробно расписано, какие деяния и по каким статьям будут подпадать под это понятие, а какие нет. Под ее действие не подпадают причинение умышленного вреда здоровью, отмывание денежных средств, продажа алкогольной продукции несовершеннолетним, грабеж, заведомо ложное сообщение о теракте, неисполнение приказа, самовольное оставление воинской части, а также правонарушения, за которые предусмотрена административная ответственность. 

Судимостей не имеет: как будут наказывать за уголовные проступки
Общество
Фото:Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В то же время уголовным проступком ВС предложил считать совершенную впервые кражу в небольшом размере, мелкое мошенничество, присвоение или растрата небольших сумм, причинение небольшого ущерба, неосторожное уничтожение чужого имущества и другие преступления небольшой тяжести.

Впервые совершившим преступление считается лицо, которое на тот момент не имело неснятую или непогашенную судимость и не освобождалось от уголовной ответственности в течение одного года, предшествовавшего дню совершения этого преступления.

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Значительные изменения ВС предложил внести в статью 76 УК — освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Сейчас она состоит всего из одного предложения: «Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред».

Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке
Общество
Фото:Сергей Куликов / ТАСС

В предложенном Верховным судом варианте в статье содержится полный перечень статей УК, к которым она может применяться. Кроме того, в нее предлагается ввести вторую часть, которая регламентирует освобождение от уголовного преследования, если к совершившему преступление применяются другие меры уголовно-правового характера, например общественные работы, ограниченно оплачиваемые работы. При этом условие компенсации нанесенного ущерба сохраняется.

В законопроекте содержится перечень этих мер и необходимые в связи с этим изменения в статьи УК. Кроме того, в Уголовно-процессуальный кодекс предлагается внести изменения, описывающие процедуру освобождения от уголовной ответственности.

Авторы
Владислав Гордеев, Маргарита Алехина
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