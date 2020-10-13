ВС написал новый закон об уголовном проступке после критики правительства

Вторую попытку создания промежуточной категории между уголовным и административным правонарушением — уголовного проступка — предпринял Верховный суд. Предыдущий законопроект не устроил правительство

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Верховный суд подготовил переработанный вариант законопроекта об уголовном проступке. На заседании пленума Верховного суда 13 октября было решено внести документ в Государственную думу. С проектом закона ознакомился РБК.

Предыдущий вариант законопроекта об уголовном проступке в 2018 году получил отрицательный отзыв правительства. Эксперты правительства отметили, что освобождение от уголовной ответственности за совершение не тяжких преступлений нарушает статью 52 Конституции, поскольку не учитывает интересы потерпевших. Кроме того, воплощение в жизнь этого закона может потребовать дополнительного бюджетного финансирования и, следовательно, определения его источников.

В прежней версии ВС предлагал дополнить часть 2 статьи 15 Уголовного кодекса, описывающую категории преступлений, понятием «уголовный проступок»: «преступление небольшой тяжести, за которое настоящим Кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, признается уголовным проступком».

В новой редакции кодекс предлагается дополнить развернутой статьей 15.1 «Уголовный проступок». В ней подробно расписано, какие деяния и по каким статьям будут подпадать под это понятие, а какие нет. Под ее действие не подпадают причинение умышленного вреда здоровью, отмывание денежных средств, продажа алкогольной продукции несовершеннолетним, грабеж, заведомо ложное сообщение о теракте, неисполнение приказа, самовольное оставление воинской части, а также правонарушения, за которые предусмотрена административная ответственность.