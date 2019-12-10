Путин пообещал продвинуть законопроект об уголовном проступке

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) пообещал «придать динамику» законопроекту, который вводит понятие «уголовный проступок». Так глава государства ответил на просьбу одного из членов СПЧ помочь с продвижением этого проекта, который уже около года находится в Госдуме.

Путин отметил, что данный вопрос — не новый и уже неоднократно обсуждался. «Честно говоря, упустил из вида, в каком состоянии находится этот вопрос», — признал Путин (цитата по «РИА Новости»). «Мы посмотрим и постараемся придать соответствующую динамику», — добавил он.

По словам президента, нужно сделать так, чтобы шлейф судимости не тянулся за человеком всю жизнь, если речь идет о проступке, не представляющим большой общественной опасности. «С каждым бывает, все что угодно может случиться», — заметил президент.

Законопроект о введении нового понятия «уголовный проступок» был внесен в Госдуму в декабре 2018 года. Речь идет о промежуточной между административным нарушением и уголовным преступлением категории. Под это определение, согласно документу, подпадут такие преступления, как вандализм, клевета, нарушение авторских прав или неприкосновенности жилища, а также продажа алкоголя несовершеннолетним. Инициатором законопроекта выступил Верховный суд.