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Общество ,  
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Депутаты предложили дать Росгвардии права оцеплять объекты и акватории

Сотрудникам Росгвардии предложили дать право оцеплять территории охраняемых объектов при незаконном проникновении на них. В 2018–2019 годах росгвардейцы пресекли 142 подобные попытки, эти случаи увеличатся, считают депутаты
Фото: Замир Усманов / ТАСС
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Василий Пискарев внесли в Госдуму законопроект о расширении полномочий сотрудников Росгвардии. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы предлагают разрешить бойцам Росгвардии оцеплять территории и акватории охраняемых ведомством объектов при попытках незаконного проникновения на них. Они обращают внимание, что в законе, регулирующем деятельность ведомства, таких возможностей не указано.

По мнению депутатов, отсутствие у росгвардейцев этих полномочий «создает реальную угрозу безопасности охраняемых объектов, в том числе путем совершения терактов, диверсий и иных актов незаконного вмешательства, которые могут иметь тяжкие последствия и нести угрозу для населения».

Под охраной Росгвардии находятся важные государственные объекты, в том числе стоянки судов с ядерными энергетическими установками, перевозимые ядерные и взрывчатые вещества, а также акватория Керченского пролива, Крымский мост, электросетевой энергомост в Крым и магистральный газопровод «Краснодарский край — Крым», отмечают депутаты.

Госдума приняла закон о присяге сотрудников Росгвардии
Общество
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В пояснительной записке Хинштейн и Пискарев ссылаются на статистические данные, согласно которым, за период 2018–2019 годов войска нацгвардии пресекли 142 попытки незаконного проникновения на территории и акватории охраняемых объектов, при которых требовалось оцепить местность.

В дальнейшем эти случаи могут увеличиться, считают авторы инициативы. В записке говорится, что «прогнозируемая динамика роста событий, связанных с несанкционированными действиями» в отношении охраняемых объектов, а также «агрессивная внешняя политика со стороны ряда государств» по отношению к России создают риски при транспортировке ядерного материала, в том числе в международном сообщении.

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Принятие законопроекта позволит росгвардейцам «принимать меры, направленные на защиту жизни и здоровья граждан, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, предотвращать угрозы в отношении охраняемых войсками объектов и специальных грузов и не допускать возникновения на них чрезвычайных ситуаций».

Росгвардия была создана в апреле 2016 года на основе внутренних войск МВД. Согласно действующей редакции закона о работе ведомства, бойцы могут оцеплять объекты при ликвидации последствий аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций, при пресечении массовых беспорядков, при розыске лиц, которые совершили побег из-под стражи или уклоняются от отбывания уголовного наказания, при преследовании подозреваемых в преступлении и при проверке сообщений о минировании либо обнаружении ядовитых или радиоактивных веществ.

Автор
Наталия Анисимова
Росгвардия оцепление охрана Александр Хинштейн Пискарев законопроект
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