Депутаты предложили дать Росгвардии права оцеплять объекты и акватории

Сотрудникам Росгвардии предложили дать право оцеплять территории охраняемых объектов при незаконном проникновении на них. В 2018–2019 годах росгвардейцы пресекли 142 подобные попытки, эти случаи увеличатся, считают депутаты

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Василий Пискарев внесли в Госдуму законопроект о расширении полномочий сотрудников Росгвардии. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы предлагают разрешить бойцам Росгвардии оцеплять территории и акватории охраняемых ведомством объектов при попытках незаконного проникновения на них. Они обращают внимание, что в законе, регулирующем деятельность ведомства, таких возможностей не указано.

По мнению депутатов, отсутствие у росгвардейцев этих полномочий «создает реальную угрозу безопасности охраняемых объектов, в том числе путем совершения терактов, диверсий и иных актов незаконного вмешательства, которые могут иметь тяжкие последствия и нести угрозу для населения».

Под охраной Росгвардии находятся важные государственные объекты, в том числе стоянки судов с ядерными энергетическими установками, перевозимые ядерные и взрывчатые вещества, а также акватория Керченского пролива, Крымский мост, электросетевой энергомост в Крым и магистральный газопровод «Краснодарский край — Крым», отмечают депутаты.