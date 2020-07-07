Госдума приняла закон о присяге сотрудников Росгвардии

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По мнению депутата Пискарева, присяга должна «способствовать формированию у них [сотрудников Росгвардии] высокого правового сознания». Также в законе предложен текст присяги.

Согласно ему, сотрудники Росгвардии будут клясться защищать права и свободы граждан, а также соблюдать Конституцию и федеральные законы. Они обязуются быть мужественными, честными и бдительными, «не щадить своих сил в борьбе с преступностью» и «достойно исполнять свой служебный долг», а также обеспечивать безопасность, законность и правопорядок, хранить государственную и служебную тайну.