Экипаж SSJ100 решил вернутьcя в Москву из-за сработавшего датчика

Самолет Москва — Челябинск возвращается в аэропорт вылета по технической причине: в кабине пилотов сработал один из датчиков

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Пассажирский самолет SSJ, вылетевший из Москвы в Челябинск, возвращается в Шереметьево по технической причине. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Как пояснили в компании, в кабине пилотов сработал один из датчиков.

«Пассажиры будут пересажены на резервное воздушное судно, которое готовится к вылету после 16:30», — добавили в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло Шереметьево, рейс SU 6259 вылетел в Челябинск в 14:17 мск.