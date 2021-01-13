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В Шереметьево сел Airbus со сработавшим датчиком неисправности

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В аэропорту Шереметьево сел пассажирский самолет Airbus со сработавшим датчиком отказа тормозной системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. Лайнер следовал по маршруту Владивосток — Москва.

Причина неполадки пока не установлена. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что во время полета у самолета сработал датчик неисправности.

По данным на сайте аэропорта, самолет вылетел из Владивостока в 14:24 по местному времени (07:24 мск), а в столице приземлился в 15:56. Самолет принадлежит «Аэрофлоту».

«Самолет сел благополучно», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Шереметьево. РБК обратился за комментарием в «Аэрофлот».

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Фото:Марина Лысцева / ТАСС

В декабре 2020 года самолет авиакомпании «Руслайн», летевший из Тюмени в Воронеж, экстренно сел в екатеринбургском аэропорту из-за сработвашего датчика неубранной стойки шасси. На борту были 35 пассажиров, никто не пострадал.

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