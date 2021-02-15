Мишустин направил ₽10 млрд на закупку лекарств в созданный Путиным фонд

По словам премьера, всего на закупку препаратов для лечения детей с редкими и тяжелыми заболеваниями в 2021 году направят 60 млрд. О создании фонда помощи больным детям на налог с высоких доходов президент объявил в начале года

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями заявил, что правительство направит 10 млрд руб. на закупку лекарств для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер напомнил, что по поручению президента Владимира Путина был создан фонд «Круг добра», главная задача которого помощь детям с тяжелыми и редкими болезнями. «Им нужна особая медицинская помощь и зачастую дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами», — пообещал Мишустин.

Для этого правительство направит 10 млрд руб., что станет первым подобным траншем. Всего на эти цели в бюджете на 2021 год предусмотрено 60 млрд руб., уточнил премьер.

Как отметил Мишустин, эти деньги направят на приобретение не только препаратов, но и технических средств реабилитации. «Важно обеспечить детей всем необходимым. И сегодня, в Международный день детей, больных раком, хочу еще раз подчеркнуть, что правительство продолжит принимать все меры, необходимые для помощи маленьким пациентам и борьбы с этим тяжелым заболеванием», — заключил он.