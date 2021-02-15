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Мишустин направил ₽10 млрд на закупку лекарств в созданный Путиным фонд

По словам премьера, всего на закупку препаратов для лечения детей с редкими и тяжелыми заболеваниями в 2021 году направят 60 млрд. О создании фонда помощи больным детям на налог с высоких доходов президент объявил в начале года
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями заявил, что правительство направит 10 млрд руб. на закупку лекарств для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер напомнил, что по поручению президента Владимира Путина был создан фонд «Круг добра», главная задача которого помощь детям с тяжелыми и редкими болезнями. «Им нужна особая медицинская помощь и зачастую дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами», — пообещал Мишустин.

Для этого правительство направит 10 млрд руб., что станет первым подобным траншем. Всего на эти цели в бюджете на 2021 год предусмотрено 60 млрд руб., уточнил премьер.

Как отметил Мишустин, эти деньги направят на приобретение не только препаратов, но и технических средств реабилитации. «Важно обеспечить детей всем необходимым. И сегодня, в Международный день детей, больных раком, хочу еще раз подчеркнуть, что правительство продолжит принимать все меры, необходимые для помощи маленьким пациентам и борьбы с этим тяжелым заболеванием», — заключил он.

Путин объявил о создании фонда помощи детям на налог с высоких доходов
Общество
Владимир Путин

В январе Мишустин утвердил состав правления и экспертного совета фонда «Круг добра». В правление, в частности,  вошли главный внештатный детский специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев, исполнительный директор Благотворительного фонда Константина Хабенского Екатерина Бартош, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета Дмитрий Иванов, руководитель управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА Дарья Крючко, директор Санкт-Петербургского детского хосписа Ирина Кушнарева, а также директор по развитию этого учреждения Анна Кудря. Председателем правления «Круга добра» стал основатель и гендиректор первого в России детского хосписа Александр Ткаченко.

В экспертный совет вошли 27 человек, среди которых врачи, общественные и религиозные деятели, представители благотворительных, научных и образовательных организаций. Председателем был назначен президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

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О создании фонда Путин объявил за несколько недель до этого. Глава государства сообщил, что в фонд будут направляться средства, полученные в результате повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто получает более 5 млн руб. в год. Уже оттуда средства будут направляться на помощь больным детям.

Автор
Михаил Юшков
фонд помощь дети заболевания Михаил Мишустин
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Путин объявил о создании фонда помощи детям на налог с высоких доходов
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