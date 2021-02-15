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Частные клиники подключат к записи пациентов на прием через госуслуги

Через сайт госуслуг можно будет записаться на прием к врачу не только в государственную, но и в частные клиники. Когда функционал станет доступен, пока неизвестно
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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Через портал госуслуг можно будет записаться на прием к врачам частных клиник, сообщили «Российской газете» в Минздраве.

Это станет возможным после того, как к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) будут подключены программные сервисы ONDOC и DocDoc.

Решение о подключении сервисов было принято президиумом правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, уточняет «Российская газета».

Все данные о том, какую медицинскую помощь оказали гражданину, будет также храниться в системе госуслуг, и пациенты смогут предоставить их любому лечащему врачу, рассказал «Российской газете» руководитель Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава Михаил Левин. Это, по его словам, повысит качество предоставляемых пациентам медицинских услуг.

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Фото:Антон Подгайко / ТАСС

Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) была запущена в 2018 году, она призвана объединить различные типы медицинских данных — электронную регистратуру, медицинские карты, статистические отчетности, реестр медицинских работников и т.д.

Минздрав обязал работать в рамках этой системы и все частные клиники, однако к марту 2020 года только 15 тыс. организаций были подключены к системе, говорил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. В связи с этим ведомство поручило руководителям медицинских организаций зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава в двухдневный срок. Мера была направлена на то, чтобы стимулировать глав медицинских организаций выполнить поручение ведомства.

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1 февраля в России вступил в действие приказ Минздрава, который дает медицинским организациям право отказаться от ведения бумажных медицинских карт.

Пациент сможет выбирать, в каком формате он хочет хранить свою медицинскую документацию, и попросить у поликлиники бумажную копию документов или ознакомиться с медкартами на портале госуслуг.

ONDOC занимается разработкой комплексных электронных решений для клиник, разрабатывая программное обеспечение для ведения и хранения электронных медкарт, телемедицинских консультаций, автоматизации онлайн-записи на прием к врачу и пр. На сайте компании говорится, что программы компании используют более 150 клиник в шести странах.

Медицинский сервис «СберЗдоровье» (ранее DocDoc) — сервис для онлайн-записи и телемедицинских консультаций, который объединяет клиники в 21 российском городе. С помощью сервиса пациенты могут выбрать клинику, где хотят получить консультацию, связаться с врачом или записаться на прием.

Автор
Наталья Демченко
запись врач поликлиника госуслуги
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