Частные клиники подключат к записи пациентов на прием через госуслуги

Через сайт госуслуг можно будет записаться на прием к врачу не только в государственную, но и в частные клиники. Когда функционал станет доступен, пока неизвестно

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Через портал госуслуг можно будет записаться на прием к врачам частных клиник, сообщили «Российской газете» в Минздраве.

Это станет возможным после того, как к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) будут подключены программные сервисы ONDOC и DocDoc.

Решение о подключении сервисов было принято президиумом правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, уточняет «Российская газета».

Все данные о том, какую медицинскую помощь оказали гражданину, будет также храниться в системе госуслуг, и пациенты смогут предоставить их любому лечащему врачу, рассказал «Российской газете» руководитель Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава Михаил Левин. Это, по его словам, повысит качество предоставляемых пациентам медицинских услуг.