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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285

Медики выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии
Фото: Jae C. Hong / AP

Число заразившихся новым типом коронавируса пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного на карантин у берегов Японии, возросло еще на 67 человек — с 218 до 285 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление министра здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Кацунобу Като.

По данным главы ведомства, у 38 из них ранее не было симптомов заболевания, включая сильное повышение температуры тела с лихорадкой. Гражданство новых носителей инфекции пока не уточняется.

Пассажиры и члены экипажа Diamond Princess ранее жаловались на ухудшение санитарных условий на лайнере, в том числе на отсутствие уборки в номерах и замены постельного белья в течение нескольких дней. После этого правительство Японии заявило, что примерно 200 пожилых людей в возрасте старше 70–80 лет, страдающих хроническими заболеваниями, смогут покинуть судно раньше окончания карантина, если их тесты на коронавирус дадут отрицательные результаты.

Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж
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Ранее власти США объявили, что эвакуируют американских граждан, находящихся на карантине на борту Diamond Princess. Как пояснили в представительстве Вашингтона в Токио, около 380 человек в воскресенье, 16 февраля, отправят на родину самолетом, предоставленным Госдепартаментом. По данным Bloomberg, пассажиров доставят сначала на базу Трэвис ВВС США в Калифорнии, а после на базу Лакленд в Техасе, где они пройдут двухнедельный карантин.

Лайнер Diamond Princess поставили на карантин после того, как в начале февраля у сошедшего с него 80-летнего пассажира нашли коронавирус. После первых тестов на судне заболевание обнаружили у десяти человек, и затем число заразившихся начало расти. Судно с более чем 3,7 тыс. пассажиров из 56 стран, включая граждан Соединенных Штатов и России, находится в порту города Иокогама на юго-западе Японии предположительно до 19 февраля.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Япония, коронавирус
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