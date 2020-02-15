Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285

Медики выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии

Фото: Jae C. Hong / AP

Число заразившихся новым типом коронавируса пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного на карантин у берегов Японии, возросло еще на 67 человек — с 218 до 285 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление министра здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Кацунобу Като.

По данным главы ведомства, у 38 из них ранее не было симптомов заболевания, включая сильное повышение температуры тела с лихорадкой. Гражданство новых носителей инфекции пока не уточняется.

Пассажиры и члены экипажа Diamond Princess ранее жаловались на ухудшение санитарных условий на лайнере, в том числе на отсутствие уборки в номерах и замены постельного белья в течение нескольких дней. После этого правительство Японии заявило, что примерно 200 пожилых людей в возрасте старше 70–80 лет, страдающих хроническими заболеваниями, смогут покинуть судно раньше окончания карантина, если их тесты на коронавирус дадут отрицательные результаты.

Ранее власти США объявили, что эвакуируют американских граждан, находящихся на карантине на борту Diamond Princess. Как пояснили в представительстве Вашингтона в Токио, около 380 человек в воскресенье, 16 февраля, отправят на родину самолетом, предоставленным Госдепартаментом. По данным Bloomberg, пассажиров доставят сначала на базу Трэвис ВВС США в Калифорнии, а после на базу Лакленд в Техасе, где они пройдут двухнедельный карантин.