Федермессер назвала идеи кабмина по лекарствам отменой «драконовских мер»

Принятые в 2015 году ограничения на закупку иностранных онколекарств были «драконовскими», считает эксперт. Решение кабмина поменять их стало реакцией на «стенания врачей и пациентов»

Нюта Федермессер (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

Поручение премьер-министра Михаила Мишустина по закупкам лекарств означает отмену ранее принятых властями «драконовских мер». Об этом РБК заявила учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Анна (Нюта) Федермессер.

14 февраля Мишустин потребовал до середины марта представить ему предложения об отмене норм, описанных постановлением правительства от 30 ноября 2015 года. Документ описывает порядок закупок в больницы препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств и обязывает госзаказчика отклонять все заявки с иностранными препаратами, если в конкурсе есть заявки от поставщиков из государств — членов ЕАЭС. Премьер также поручил Минздраву сформировать проект перечня лекарств, которые применяются при лечении онкологических заболеваний, а Росздравнадзору — сравнить российские лекарства для лечения онкозаболеваний с оригинальными.

По мнению Федермессер, постановление кабмина от 2015 года — это «драконовские меры», которые формально были призваны стимулировать развитие российской фармацевтики, но фактически этого не происходило из-за отсутствия конкуренции. Эксперт также выразила надежду, что к составлению списка лекарств для онкозаболеваний привлекут специалистов. Поручение о сравнительном анализе российских дженериков и оригиналов Федермессер назвала «минусом»: «Росздравнадзор — тоже структура внутри системы, а система не заинтересована выявлять сама в себе какие-то нарушения».