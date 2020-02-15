Китайский коронавирус. Самое актуальное на 15 февраля

Власти Уханя ограничили передвижение людей по городу. Теперь на границах микрорайонов будут установлены КПП, пересечь которые можно только при наличии веских оснований.

Египет стал первой страной Африки, где выявили вирус. Инфекцию нашли у иностранца, откуда он приехал, не уточнялось.

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, который ранее отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама, высадились на берег в порту Сиануквиль в Камбодже. Всего на борту лайнера находились 1,4 тыс. пассажиров и более 800 членов экипажа, в том числе восемь россиян.