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EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 14 фев, 12:43
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 15 февраля

Число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-2019 превысило 1,5 тыс. человек. По всему миру заражены более 63 тыс. Главное — в материале РБК
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 66 492 подтвержденных случая заболевания. С учетом новых случаев заражения и инфицированных во всех странах число зараженных, по оценке SCMP, составляет 67 102 человека.

  • По данным ВОЗ на 14 февраля, всего были заражены 49 053 человека (из них в материковом Китае — 48 548). За пределами КНР зафиксированы 505 подтвержденных случаев заражения.

  • Всего, по данным SCMP, погибли 1526 человек. 1457 из них умерли в провинции Хубэй. За пределами материкового Китая скончались три человека (в Гонконге, Японии и на Филиппинах).

Ситуация в России

  • В Китае ждут возвращения в Россию почти 230 россиян. Речь, в частности, идет о тех, кто приобрел билеты на чартерные рейсы на период с 13 по 29 февраля, до ограничения авиасообщения.
  • Роспотребнадзор сообщил, что из карантина в Санкт-Петербурге сбежали еще трое человек. Двое из них сами вернулись на дообследование. Ранее против первой «беглянки» Анны Ильиной ведомство подало иск, однако суд не принял его, так как не отвечает за район, в котором она зарегистрирована.
  • Поставки комплектующих для планшетов, которые будут использовать в переписи населения России, задерживаются из-за карантина в китайской провинции Хубэй. В Минпромторге заявили, что ситуация пока не критична, а часть производителей уже вернулась к работе.

Ситуация в других странах

  • Власти Уханя ограничили передвижение людей по городу. Теперь на границах микрорайонов будут установлены КПП, пересечь которые можно только при наличии веских оснований.

  • Египет стал первой страной Африки, где выявили вирус. Инфекцию нашли у иностранца, откуда он приехал, не уточнялось.

  • Пассажиры круизного лайнера Westerdam, который ранее отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама, высадились на берег в порту Сиануквиль в Камбодже. Всего на борту лайнера находились 1,4 тыс. пассажиров и более 800 членов экипажа, в том числе восемь россиян.

  • Китайские медики утверждают, что нашли эффективные способ лечения коронавируса — это переливание плазмы крови больным от идущих на поправку. У выздоравливающих есть антитела, которые помогают в борьбе с вирусом.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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