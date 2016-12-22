Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в школе во Флориде, где погиб один человек и пострадали 20. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Мои молитвы и соболезнования с семьями жертв ужасной стрельбы во Флориде. В американских школах никогда не должно быть так, чтобы учитель, ребенок или кто-либо еще чувствовал себя не в безопасности», — написал Трамп. Он отметил , что говорил о произошедшем с губернатором Флориды Риком Скоттом. Американский лидер сказал, что контактирует с правоохранительными органами.

Видео: CBSN

Стрельба в средней школе Marjory Stoneman Douglas произошла в среду, 14 февраля, в городе Паркленде на юге Флориды. В учебном заведении неизвестный открыл стрельбу. По данным местной полиции, стрелявший все еще находится на свободе.