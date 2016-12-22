Трамп прокомментировал стрельбу в школе во Флориде
Политика, 15 фев, 00:18
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Трамп прокомментировал стрельбу в школе во Флориде
Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в школе во Флориде, где погиб один человек и пострадали 20. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
«Мои молитвы и соболезнования с семьями жертв ужасной стрельбы во Флориде. В американских школах никогда не должно быть так, чтобы учитель, ребенок или кто-либо еще чувствовал себя не в безопасности», — написал Трамп. Он отметил, что говорил о произошедшем с губернатором Флориды Риком Скоттом. Американский лидер сказал, что контактирует с правоохранительными органами.