Пресс-служба судов Петербурга: пристав покончил с собой у Василеостровского суда

В Петербурге около суда покончил с собой пристав

Пристав вышел за ворота Василеостровского суда и покончил с собой, мотивы не уточняются. Ему было 33 года

Фото: Олег Яковлев / РБК

Судебного пристава нашли мертвым близ Василеостровского суда в Петербурге, передает 78.ru. Объединенная пресс-служба судов города уточнила в телеграм-канале, что он покончил с собой.

Инцидент произошел не на территории суда: пристав «вышел за ворота, уйдя от камер», добавили в пресс-службе.

По данным издания, рядом с телом мужчины нашли табельное оружие. «Фонтанка» уточнила, что мужчине было 33 года.

«Выясняем обстоятельства смерти. По результатам проверки будет принято решение», — сообщили РБК в Главном следственном управлении по Петербургу. РБК направил запрос в пресс-службу петербургского управления ФССП.

В 2022 году в Мещанском суде Москвы во время заседания умер 48-летний обвиняемый в мошенничестве бизнесмен Евгений Пчелкин. После того как обвиняемого завели в зал заседания, он повернулся к лавке и неожиданно упал. Ему пытались оказать помощь, но мужчина умер.

До этого он более года находился в следственном изоляторе и неоднократно жаловался на ухудшение здоровья.