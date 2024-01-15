 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Петербурге около суда покончил с собой пристав

Пресс-служба судов Петербурга: пристав покончил с собой у Василеостровского суда
Пристав вышел за ворота Василеостровского суда и покончил с собой, мотивы не уточняются. Ему было 33 года
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Судебного пристава нашли мертвым близ Василеостровского суда в Петербурге, передает 78.ru. Объединенная пресс-служба судов города уточнила в телеграм-канале, что он покончил с собой.

Инцидент произошел не на территории суда: пристав «вышел за ворота, уйдя от камер», добавили в пресс-службе.

В Челябинской области осужденный напал на сотрудников конвоя в суде
Общество
Фото:Александр Кондратюк / РИА Новости

По данным издания, рядом с телом мужчины нашли табельное оружие. «Фонтанка» уточнила, что мужчине было 33 года.

«Выясняем обстоятельства смерти. По результатам проверки будет принято решение», — сообщили РБК в Главном следственном управлении по Петербургу. РБК направил запрос в пресс-службу петербургского управления ФССП.

В 2022 году в Мещанском суде Москвы во время заседания умер 48-летний обвиняемый в мошенничестве бизнесмен Евгений Пчелкин. После того как обвиняемого завели в зал заседания, он повернулся к лавке и неожиданно упал. Ему пытались оказать помощь, но мужчина умер.

До этого он более года находился в следственном изоляторе и неоднократно жаловался на ухудшение здоровья.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Санкт-Петербург суды судебный пристав самоубийство
Материалы по теме
В Ростове-на-Дону подсудимый ранил конвоира и пристава
Общество
В суде Москвы на заседании умер обвиняемый в мошенничестве бизнесмен
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
Настроения на крипторынке исчерпали «жадность» и упали в нейтральную зону Крипто, 13:12
Израильского игрока задержали в Турции по подозрению в поддержке ЦАХАЛ Спорт, 13:01
Бывший дистрибутор Mercedes решил поставлять в Россию машины от Huawei Авто, 13:01
Вледелец бренда «Ушастый нянь» купит производителя прокладок Ola! Бизнес, 12:58
Курс евро опустился ниже ₽96 впервые с 23 ноября Инвестиции, 12:48
Кремль назвал предпочтительным мирный путь решения конфликта на Украине Политика, 12:43
«Ъ» связал аварию на заводе ЛУКОЙЛа с последствиями санкций Экономика, 12:40
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Не транслируй это: как поддерживать мотивацию команды, если вы в стрессе Pro, 12:38
Суд приговорил экс-главу института РАНХиГС к 5 годам условно за растрату Общество, 12:33
Кремль назвал «уткой» статью Bild о сценарии войны России и НАТО Политика, 12:27
Росреестр назвал округа Москвы — лидеры по вводу домов по реновации Недвижимость, 12:24
Кремль заявил о надежде на скорый визит Путина в Северную Корею Политика, 12:24
Белоруссия отправила военных в Россию обучиться с учетом военной операции Политика, 12:19
Посольство Украины в Канаде раскритиковало Бетербиева за слова о Кадырове Спорт, 12:18