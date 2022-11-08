В суде Москвы на заседании умер обвиняемый в мошенничестве бизнесмен

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 60,9 (+0,29) Инвестиции, 07 ноя, 16:33
Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 61,24 (-0,86) Инвестиции, 07 ноя, 16:33
Как избежать или минимизировать появление пигментных пятен РБК и Вирсавия, 09:14
Морпехи рассказали губернатору о ситуации в Павловке «из первых уст» Политика, 09:08
Минобороны России разъяснило условия выплат мобилизованным Политика, 09:01
Почему так уязвима бизнес-модель Netflix, Uber и Snap — The Economist Pro, 09:00
Bloomberg сообщил о риске для беднейших стран из-за ситуации с газом в ЕС Экономика, 08:55
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 08:49
В суде Москвы на заседании умер обвиняемый в мошенничестве бизнесмен Бизнес, 08:48
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Овечкин продлил результативную серию в НХЛ Спорт, 08:39
Частичная мобилизация в судебных бизнес-спорах: 7 кейсов Pro, 08:37
Эксперты предсказали дефицит рабочих и инженеров Экономика, 08:30
Ракова рассказала о внедрении нейросетей для выявления аневризмы аорты Город, 08:30
Как выборы в Конгресс США повлияют на акции: 3 варианта развития событий Инвестиции, 08:30
Во сколько обходятся бюджету неинфекционные заболевания Партнерский проект, 08:22
Nokia запросила разрешения США на поставку оборудования в Россию Технологии и медиа, 08:01
Бизнес ,  
0 

В суде Москвы на заседании умер обвиняемый в мошенничестве бизнесмен

«Коммерсантъ»: на заседании в Мещанском суде умер обвиняемый в мошенничестве с квартирами
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Мещанском районном суде Москвы во время заседания 7 ноября умер 48-летний обвиняемый в мошенничестве бизнесмен Евгений Пчелкин, который до этого более года находился в следственном изоляторе и неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, примерно через пять минут после того, как обвиняемого завели в зал и сняли наручники, он повернулся к лавке и неожиданно упал. Конвоиры пытались оказать Пчелкину первую помощь, скорая прибыла через десять минут, однако лишь констатировала смерть мужчины.

По словам его защиты, состояние обвиняемого за время пребывания в «Матросской Тишине» ухудшалось. При этом ходатайствовать о переводе под домашний арест Пчелкина следователь готова была только в случае признания им вины, несмотря на то, что у него хроническое сердечное заболевание.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мещанского районного суда.

Согласно карточке дела, Пчелкина обвиняли по ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Иск поступил в суд 1 августа, с того момента прошло пять судебных заседаний, однако по нему никаких решений еще не принималось. Новое назначено на 5 декабря.

Вместе с ним по делу проходит Ирина Гольцова, которая находится под подпиской о невыезде, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, иск подал один из клиентов обанкротившейся в 2016 году строительной компании СУ-155. В ходе расследования выяснилось, что Пчелкин владеет правами на приобретенные заявителем на стадии строительства на Нагатинской набережной пять квартир.

По словам адвоката бизнесмена Вероники Ларионовой, ее подзащитный тоже купил их еще на стадии строительства, решив вложить накопленные средства в недвижимость. По ее словам, застройщик занимался двойными продажами.

Пчелкин был задержан 18 августа 2021 года, в СИЗО он находился с сентября прошлого года.

Согласно данным сервиса «РБК Компании», Пчелкин был соучредителем и директором компаний «ТД Формет», «ТК Формет» и «Стройкомплекс», специализирующихся на оптовой торговле металлами.

Теги
суд заседание бизнесмен обвиняемый мошенничество новости
Материалы по теме
Суд продлил арест Яшина по делу о фейках об армии
Политика
Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело о фейках против школьника
Политика
Суд в Москве арестовал активиста по делу об оправдании терроризма
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter