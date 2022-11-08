В суде Москвы на заседании умер обвиняемый в мошенничестве бизнесмен

«Коммерсантъ»: на заседании в Мещанском суде умер обвиняемый в мошенничестве с квартирами

Фото: Никита Попов / РБК

В Мещанском районном суде Москвы во время заседания 7 ноября умер 48-летний обвиняемый в мошенничестве бизнесмен Евгений Пчелкин, который до этого более года находился в следственном изоляторе и неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, примерно через пять минут после того, как обвиняемого завели в зал и сняли наручники, он повернулся к лавке и неожиданно упал. Конвоиры пытались оказать Пчелкину первую помощь, скорая прибыла через десять минут, однако лишь констатировала смерть мужчины.

По словам его защиты, состояние обвиняемого за время пребывания в «Матросской Тишине» ухудшалось. При этом ходатайствовать о переводе под домашний арест Пчелкина следователь готова была только в случае признания им вины, несмотря на то, что у него хроническое сердечное заболевание.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мещанского районного суда.

Согласно карточке дела, Пчелкина обвиняли по ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Иск поступил в суд 1 августа, с того момента прошло пять судебных заседаний, однако по нему никаких решений еще не принималось. Новое назначено на 5 декабря.

Вместе с ним по делу проходит Ирина Гольцова, которая находится под подпиской о невыезде, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, иск подал один из клиентов обанкротившейся в 2016 году строительной компании СУ-155. В ходе расследования выяснилось, что Пчелкин владеет правами на приобретенные заявителем на стадии строительства на Нагатинской набережной пять квартир.

По словам адвоката бизнесмена Вероники Ларионовой, ее подзащитный тоже купил их еще на стадии строительства, решив вложить накопленные средства в недвижимость. По ее словам, застройщик занимался двойными продажами.

Пчелкин был задержан 18 августа 2021 года, в СИЗО он находился с сентября прошлого года.

Согласно данным сервиса «РБК Компании», Пчелкин был соучредителем и директором компаний «ТД Формет», «ТК Формет» и «Стройкомплекс», специализирующихся на оптовой торговле металлами.