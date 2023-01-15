ТАСС сообщил о пострадавших военных из-за взрывов в Белгородской области

ТАСС: 10 военнослужащих пострадали при взрыве на хуторе Тоненькое в Белгородской области

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В сельском доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области произошла детонация боеприпасов, возник пожар, пострадали 10 военнослужащих, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его данным, из соседних домов были эвакуированы 15 человек.

По данным Mash, в 4:50 14 января сдетонировал один боеприпас, который запустил цепную реакцию взрывов. Площадь пожара составила 450 кв. м.

В пресс-службе правительства Белгородской области рекомендовали РБК обратиться в Минобороны.

РБК направил запрос в Министерство обороны России, СУ СК по Белгородской области, обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по области,

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