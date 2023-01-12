Белгородский губернатор Гладков: во время ремонта на производственной базе произошел пожар

Белгородский губернатор сообщил о пожаре на производственной базе

Во время ремонта на производственной базе в Новооскольском округе Белгородской области произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Новооскольском округе при проведении ремонтных работ на производственной базе произошел пожар. Пострадавших нет», — заявил Гладков. Он добавил, что оперативные службы устраняют последствия возгорания. Причины возникновения пожара глава региона не назвал.

Как сообщал телеграм-канал «ЧП Белгородская область», в Новооскольском округе были слышны «громкие звуки».

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