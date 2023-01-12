Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 72,79 (-1,35) Инвестиции, 19:34
Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 67,78 (-1,24) Инвестиции, 19:34
Белгородский губернатор сообщил о пожаре на производственной базе Общество, 21:40
В Англии экс-футболисту дали 7,5 лет тюрьмы за финансовую пирамиду Спорт, 21:40
Маккарти призвал конгресс расследовать секретные документы Байдена Политика, 21:38
Попова допустила недостаточную эффективность вакцин против «кракена» Общество, 21:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:35
Минюст США назначил спецпрокурора из-за секретных документов Байдена Политика, 21:28
В Швеции открыли крупнейшие в Европе залежи редкоземельных элементов Бизнес, 21:15
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Купить со скидкой
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:02
Месси поборется за награду лучшему игроку ФИФА, Роналду не попал в список Спорт, 20:49
Чему учиться в новом году: выбираем курс. Тест РБК и Edutoria, 20:35
Туроператоры сообщили, что запланированный безвиз с Ираном не ввели Общество, 20:34
FT сообщила о рекордном числе заказов на танкеры для СПГ Бизнес, 20:33
Эрдоган запланировал переговоры с Путиным и Зеленским о гумкоридоре Политика, 20:31
Картаполов отверг идею «прогонять» всю молодежь через военные сборы Политика, 20:27
Общество ,  
0 

Белгородский губернатор сообщил о пожаре на производственной базе

Белгородский губернатор Гладков: во время ремонта на производственной базе произошел пожар

Во время ремонта на производственной базе в Новооскольском округе Белгородской области произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Новооскольском округе при проведении ремонтных работ на производственной базе произошел пожар. Пострадавших нет», — заявил Гладков. Он добавил, что оперативные службы устраняют последствия возгорания.  Причины возникновения пожара глава региона не назвал.

Как сообщал телеграм-канал «ЧП Белгородская область», в Новооскольском округе были слышны «громкие звуки».

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter