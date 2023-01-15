На 85-м году жизни умер актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе. Продюсер Рати Абзианидзе сообщил, что много лет у артиста были проблемы со здоровьем. Каким Кикабидзе запомнили его коллеги — в материале РБК

Вахтанг Кикабидзе (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Актриса Елена Проклова, снимавшаяся с Вахтангом Кикабидзе в картине «Мимино» Георгия Данелии, сказала РБК, что артист был ее другом до последних дней. «В моей жизни он был одним из самых значимых людей, самых добрых, всегда улыбчивых, всегда мог поднять настроение. Вспоминаю с удовольствием нашу работу в фильме «Мимино». <...> Это всегда поющий, в хорошем настроении, улыбающийся Буба».

Проклова рассказала, что на 80-летие Кикабидзе летала в Тбилиси поздравить артиста: «Мы замечательно провели этот день». «Скорблю вместе со всеми родными, близкими, зрителями, которые, я думаю, еще долгие годы будут вспоминать его как замечательного актера, певца, который растапливал какие-то льдинки. Жалко, что его нет. И спасибо ему за то, что он сделал за свою жизнь», — заключила она.

Прозаик, драматург и сценарист Виктория Токарева заявила РБК, что без Кикабидзе нельзя было бы снять «Мимино» и «Не горюй»: «Успех этих фильмов надо делить с Вахтангом Кикабидзе ровно пополам. Это каждый раз большая радость — общаться с ним. Потому что он был умный, добрый и красивый».

«О грузинах, грузинских мужах вообще говорят так: гость в доме, холостяк на улице. Вот Буба был типичным грузинским мужем. Он безумно нравился женщинам, и ему женщины нравились. Он был красавец, он был голубых кровей, он был аристократ. Это было видно по тому, какая прямая была у него спина и вообще. Аристократы, они видны», — сказала Токарева, отметив, что «при этом он был очень верным и порядочным человеком», который очень любил свою семью.

«Он был прекрасным рассказчиком, он был очень умным и остроумным, красивым. Данелия говорил ему: «Я тебе завидую». Просто Данелия тоже хотел быть высоким, стройным и красивым. Буба был просто идеал мужчины. Он был очень талантлив в руках талантливого Данелии. Когда он работал с талантливым режиссером, его талант раскрывался, но, когда он работал с режиссером не столь ярким или с плохим сценарием, он, конечно… это не было так ярко. Я каждый раз обращала внимание на то, что ему надо было сниматься только у Данелии, что он и делал. Он был альтер эго Данелии», — считает Токарева.

Артист Максим Галкин (признан иноагентом) назвал смерть Кикабидзе невосполнимой утратой, а самого актера — человеком великого таланта и чести. В своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) он сообщил, что должен был в ближайшие дни встретиться с Кикабидзе в Грузии. Соболезнования выразила и супруга Галкина, народная артистка СССР, певица Алла Пугачева.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье, родственникам и друзьям в связи со смертью Кикабидзе: «Для многих поколений нашей страны его имя как актера связано со многими любимыми персонажами, которые выдержали испытание временем и еще долго будут радовать зрителей».

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили написал: «Грузинский народ десятилетиями любил его героев и песни, и эта любовь будет согревать наши сердца еще многие десятилетия». Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал великим вклад Кикабидзе в развитие грузинского кинематографа и эстрады: «Он был обладателем многих наград и премий, но главное — это огромная любовь, которую он оставил зрителям и слушателям».

За роль летчика Валико Мизандари в «Мимино» Кикабидзе получил Государственную премию СССР, также был удостоен премии за лучшую мужскую роль МКФ в Картахене за работу в картине «Не горюй». Также играл в фильмах «Встреча в горах», «Я — следователь», «Мелодии Верийского квартала» и др. Был режиссером и сценаристом лент «Живи дорогой» (1981), «Мужчины и другие» (1985).

Летом 2008 года Кикабидзе был награжден российским орденом Дружбы, но отказался от него из-за военного конфликта в Южной Осетии и с тех пор не приезжал в Россию с выступлениями. В 2020 году был избран депутатом парламента Грузии 10-го созыва от избирательного блока: «Единое национальное движение — Единая оппозиция: Сила в единстве». Артист осуждал действия России на Украине.