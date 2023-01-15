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Умер Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Актер, сценарист и режиссер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет, сообщил грузинский телеканал «Мтавари».

Кикабидзе сыграл главные роли в фильмах «Мимино», «Не горюй!» Георгия Данелии.

Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Окончил Тбилисский государственный университет и Институт иностранных языков.

В 1959 году Кикабидзе начал работу в Тбилисской филармонии, с 1966 года выступал в вокально-инструментальном ансамбле «Орэра», стал его солистом. Дебютировал в кино в 1966 году в фильме «Встреча в горах». С 2020 года депутат парламента Грузии.

Материал дополняется.

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