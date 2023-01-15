Общество ,
0
Умер Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
Актер, сценарист и режиссер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет, сообщил грузинский телеканал «Мтавари».
Кикабидзе сыграл главные роли в фильмах «Мимино», «Не горюй!» Георгия Данелии.
Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Окончил Тбилисский государственный университет и Институт иностранных языков.
В 1959 году Кикабидзе начал работу в Тбилисской филармонии, с 1966 года выступал в вокально-инструментальном ансамбле «Орэра», стал его солистом. Дебютировал в кино в 1966 году в фильме «Встреча в горах». С 2020 года депутат парламента Грузии.
Материал дополняется.