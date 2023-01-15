«Мисс Вселенная» стала американка азиатского происхождения

Обладательницей короны стала 28-летняя модель и дизайнер Р’Бонни Габриэл. В прошлом году она стала первой американкой азиатского происхождения, выигравшей конкурс «Мисс США». Россию представляла Анна Линникова из Оренбурга

Фото: Jason Kempin / Getty Images North America

Титул «Мисс Вселенная» завоевала американка филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Она опередила Аманду Дудамель из Венесуэлы и Андреину Мартинес из Доминиканской Республики, сообщает CNN. 71-й конкурс красоты «Мисс Вселенная» проходил в Новом Орлеане (штат Луизиана).

28-летняя Габриэл родилась в Хьюстоне, она модель и дизайнер. В прошлом году девушка стала первой американкой азиатского происхождения, выигравшей конкурс «Мисс США».

Отвечая на вопрос, какие изменения она хотела бы внести в конкурс, Габриэл предложила увеличить максимальный возраст претенденток на корону. «Мне 28 лет. И я самая старшая из участниц. <...> Моя любимая фраза: «Если не сейчас, то когда?» Потому что, как женщина, я считаю, что возраст не определяет нас. Это не завтра, это не вчера, а это сейчас. Время пришло сейчас», — сказала она.

Россию представляла Анна Линникова из Оренбурга, победительница «Мисс Россия — 2022», она не попала в финал. Всего за титул боролись 84 девушки со всего мира.