Как прошел 71-й конкурс красоты «Мисс Вселенная»

В Новом Орлеане (штат Луизиана) состоялся финал 71-го конкурса «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала 28-летняя американка Р’Бонни Габриэл. Всего за титул боролись 84 девушки, россиянка не вошла в топ-16. Как прошел конкурс — в фотогалерее РБК

Первый этап соревнований, во время которого конкурсантки выходили на сцену в коктейльных и вечерних платьях, купальниках и национальных костюмах, состоялся 11 января Международный конкурс проходил в выставочном комплексе Ernest N. Morial. Перед его открытием во французском квартале Нового Орлеане состоялся парад в честь Жанны д’Арк Россию представляла 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга, обладательница титула «Мисс Россия-2022». Девушка прошла в полуфинал, но не смогла войти в число 16 лучших претенденток на звание «Мисс Вселенная», выбыв из конкурса вместе с представительницей Украины Викторией Апанасенко Участницы конкурса во время дефиле в купальниках «Мисс Камерун» Линнет Монализа Джелли на представлении национальных костюмов Конкурсантка из Киргизии, Алтынай Ботоярова, вышла в платье, которое символизирует борьбу с насилием против женщин. На одном из этапов конкурса ведущие ошибочно представили девушку как представительницу из Казахстана, позднее организаторы извинились

Конкурсантка из Сальвадора Алехандра Гуахардо На мероприятии выступила группа Tank and the Bangas. Экс-президент США Барак Обама, который ежегодно публикует список наиболее понравившихся ему книг, фильмов и песен, назвал одну из композиций музыкального коллектива Communion In My Cup лучшей в 2022 году Гватемалу представляла модель Ивана Батчелор, которая в 2020 году завоевала второе место на конкурсе Miss Grand International В этом году титул «Мисс Вселенная» получила модель филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэль из Техаса (справа) «Мисс Нидерланды» Она Муди в костюме голландской вафли Ведущие — актриса Джинни Май и модель Оливия Калпо, завоевавшая титул «Мисс Вселенная» в 2012 году «Мисс Ямайка» Тошами Калвин в образе национальной героини, боровшейся против рабства Победительница прошлогоднего конкурса, участница из Индии Харназ Сандху, надевает корону американке Р’Бонни Габриэл

В этом году за корону соревновались 84 участницы из разных стран мира. В финал вышли в том числе девушки из Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Кюрасао и Доминиканской Республики Финалистки поздравляют представительницу США с победой