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Как прошел 71-й конкурс красоты «Мисс Вселенная»

В Новом Орлеане (штат Луизиана) состоялся финал 71-го конкурса «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала 28-летняя американка Р’Бонни Габриэл. Всего за титул боролись 84 девушки, россиянка не вошла в топ-16. Как прошел конкурс — в фотогалерее РБК
Фото:Josh Brasted / Getty Images
Фото: Josh Brasted / Getty Images

Первый этап соревнований, во время которого конкурсантки выходили на сцену в коктейльных и вечерних платьях, купальниках и национальных костюмах, состоялся 11 января

Фото:Kaitlyn Morris / Getty Images
Фото: Kaitlyn Morris / Getty Images
Международный конкурс проходил в выставочном комплексе Ernest N. Morial. Перед его открытием во французском квартале Нового Орлеане состоялся парад в честь Жанны д’Арк
Фото:Josh Brasted / Getty Images
Фото: Josh Brasted / Getty Images
Россию представляла 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга, обладательница титула «Мисс Россия-2022». Девушка прошла в полуфинал, но не смогла войти в число 16 лучших претенденток на звание «Мисс Вселенная», выбыв из конкурса вместе с представительницей Украины Викторией Апанасенко
Фото:Josh Brasted / Getty Images
Фото: Josh Brasted / Getty Images
Участницы конкурса во время дефиле в купальниках
Фото:Josh Brasted / Getty Images
Фото: Josh Brasted / Getty Images
«Мисс Камерун» Линнет Монализа Джелли на представлении национальных костюмов
Фото:Josh Brasted / Getty Images
Фото: Josh Brasted / Getty Images
Конкурсантка из Киргизии, Алтынай Ботоярова, вышла в платье, которое символизирует борьбу с насилием против женщин. На одном из этапов конкурса ведущие ошибочно представили девушку как  представительницу из Казахстана, позднее организаторы извинились
 
Фото:Josh Brasted / Getty Images
Фото: Josh Brasted / Getty Images
Конкурсантка из Сальвадора Алехандра Гуахардо
Фото:Jason Kempin / Getty Images
Фото: Jason Kempin / Getty Images
На мероприятии выступила группа Tank and the Bangas. Экс-президент США Барак Обама, который ежегодно публикует список наиболее понравившихся ему книг, фильмов и песен, назвал одну из композиций музыкального коллектива Communion In My Cup лучшей в 2022 году
Фото:Josh Brasted / Getty Images
Фото: Josh Brasted / Getty Images
Гватемалу представляла модель Ивана Батчелор, которая в 2020 году завоевала второе место на конкурсе Miss Grand International
Фото:Jonathan Bachman / Reuters
Фото: Jonathan Bachman / Reuters
В этом году титул «Мисс Вселенная» получила модель филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэль из Техаса (справа)
Фото:Josh Brasted / Getty Images
Фото: Josh Brasted / Getty Images
«Мисс Нидерланды» Она Муди в костюме голландской вафли
Фото:Jonathan Bachman / Reuters
Фото: Jonathan Bachman / Reuters
Ведущие — актриса Джинни Май и модель Оливия Калпо, завоевавшая титул «Мисс Вселенная» в 2012 году
Фото:Josh Brasted / Getty Images
Фото: Josh Brasted / Getty Images
«Мисс Ямайка» Тошами Калвин в образе национальной героини, боровшейся против рабства
Фото:Jonathan Bachman / Reuters
Фото: Jonathan Bachman / Reuters

Победительница прошлогоднего конкурса, участница из Индии Харназ Сандху, надевает корону американке Р’Бонни Габриэл
 

Фото:Jonathan Bachman / Reuters
Фото: Jonathan Bachman / Reuters
В этом году за корону соревновались 84 участницы из разных стран мира. В финал вышли в том числе девушки из Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Кюрасао и Доминиканской Республики
Фото:Jonathan Bachman / Reuters
Фото: Jonathan Bachman / Reuters
Финалистки поздравляют представительницу США с победой
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