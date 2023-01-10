Владелица «Мисс Вселенной» решила сделать из конкурса реалити-шоу

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Медиамагнат из Таиланда Энн Джакапонг Джакраджутатип, которая в октябре купила конкурс красоты «Мисс Вселенная», хочет сделать из него реалити-шоу. Об этом сообщил журнал Time со ссылкой на саму предпринимательницу.

Шоу планируется сделать многосерийным — это будет что-то среднее между «Проектом Подиум» и American Idol, рассказала бизнесвумен. Сначала в нем покажут жизнь участниц в преддверии конкурса, затем — сами соревнования, а после зрители смогут следить за судьбой победительницы. Сейчас реалити-шоу находится в разработке, дистрибьюторское соглашение пока не заключено.

Конкурс «Мисс Вселенная» проходит ежегодно с 1952 года и транслируется в 165 странах. До 2015 года он принадлежал экс-президенту США, бизнесмену Дональду Трампу, затем он продал его агентству талантов Endeavor. В октябре 2022 года компания JKN Global, исполнительным директором и акционером которой является Джакапонг, выкупила его у агентства за $20 млн. Бизнесвумен оценила покупку как «сильное стратегическое дополнение к своему портфолио» и пообещала активно развивать конкурс красоты в азиатских странах. Основатель Endeavor Ари Эмануэль объяснил продажу конкурса нерентабельностью и ежегодными убытками в $2 млн.

Джакапонг — трансгендерная женщина и первая владелица конкурса неамериканского происхождения, пишет Time. Ее конгломерат JKN Global Group занимается распространением зарубежного контента в Таиланде. Она приобрела «Мисс Вселенную» после того, как у конкурса резко упали рейтинги. В прошлом году трансляцию мероприятия посмотрело минимальное за всю историю количество зрителей — 2,7 млн. За пять лет аудитория сократилась в два раз.

Кроме того, в последние годы на шоу часто происходили скандалы, пишет Time. Так, в декабре 2022 года участницу конкурса от Боливии, «Мисс Боливия» Марию Фернанду Павишич лишили короны за оскорбительные высказывания в адрес соперниц. В 2015 году ведущий конкурса Стив Харви ошибся и назвал победительницей конкурса не ту девушку. В 2019 году он вновь перепутал страны и назвал победительницей конкурса национальных костюмов филиппинку, а не малайзийку.

В 2022 году конкурс выиграла 24-летняя француженка Ирис Миттенэр.