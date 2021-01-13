Эксперты предсказали США год развеянных иллюзий

В 2021 году США не смогут определиться с долгосрочным политическим курсом, Россию продолжат демонизировать, хотя небольшого улучшения отношений исключать нельзя, считают аналитики МГИМО

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Для США наступивший год будет годом развеянных иллюзий из-за раскола в обществе, уверены аналитики МГИМО и агентства «Евразийские стратегии». Половине жителей кажется, что после инаугурации есть возможность вернуться во времена, когда страна не была разделена на два непримиримых лагеря. Но президентскую победу демократов, по мнению экспертов, можно назвать «пирровой».

Джо Байден начнет свое президентство, унаследовав не только коронавирус и его экономические последствия, но и низкую легитимность в глазах избирателей , голосовавших за Трампа и показавших, что трампизм — это новая константа. Об этом говорится в экспертном докладе «Международные угрозы 2021. Геополитика после пандемии» (есть в распоряжении РБК).

За Джо Байдена проголосовал 81 млн избирателей, за Дональда Трампа — 74 млн. Байден победил как в результате народного голосования, так и по голосам выборщиков, получив в итоге поддержку 306 членов коллегии выборщиков (Трампу отошло 232 голоса).

Следствием раскола станет невозможность для Байдена проведения серьезных, а не косметических реформ, продолжают аналитики. К последним они относят возвращение в Парижское соглашение по климату или

Всемирную организацию здравоохранения, из которых США вывел Трамп. Несмотря на глубокие разногласия, в некоторых областях в США консенсус сложился. Например, о необходимости реиндустриализации страны и неизбежности антагонизма с Китаем. Большинство в элитах не готовы признать Трампа лидером Америки, но готовы жить с этим новым консенсусом, пишут эксперты.

Во внешней политике США столкнулись с невозможностью вернуть себе статус глобального гегемона, а чтобы оправдать деградацию международного влияния, американские элиты развернули наступление на «державы-ревизионисты» — Китай и Россию — с целью списать свои проблемы на внешних врагов, продолжают авторы. В отношении России в 2021 году могут развиваться два тренда. Возможно продолжение инерции демонизации России, но не исключено, что в Вашингтоне верх все-таки возьмут реалисты, понимающие опасность дальнейшей деградации российско-американских отношений. Их подход может даже совпасть с общей политической установкой администрации Байдена на умеренность и уход от конфликтности во внутренних и внешних делах, указывают авторы.

Однако найти точку опоры для того, чтобы повернуть двусторонние отношения на более позитивный курс, сложно, так как разногласия по Сирии и Украине с командой Байдена у Москвы сильнее, чем были с администрацией Трампа. Продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений выглядит реалистично, но советники Байдена уже рассматривают продление договора на меньший, чем максимально возможный пятилетний, срок, что вряд ли позитивно воспримут в Москве. Эксперты настроены пессимистично и ожидают «нового всплеска информационной войны и политических провокаций против России со стороны Украины, Польши, Грузии или других стран, надеющихся заслужить одобрение новой американской администрации или просто привыкших извлекать преимущества из российско-американской конфронтации».

Плюсы и минусы для Москвы

Для анализа российско-американских отношений требуется смотреть на их отдельные измерения, сказал РБК гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По мнению эксперта, одно из самых перспективных направлений для диалога с США после начала работы администрации Байдена — это контроль над вооружениями. «Здесь возможны такие подвижки, как возвращение к жизни Договора по открытому небу или де-факто выполнение сторонами положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, повышаются шансы на проведение обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия», — отметил он.

Возможны некоторые компромиссы и по отдельным региональным направлениям — в частности, по Ближнему Востоку. «Байден может вернуть США к соблюдению соглашения по ядерной программе Ирана, а также начать диалог по конфликту в Йемене и, вероятно, даже конструктивный диалог по Сирии», — добавил Кортунов.

При этом новая администрация может увеличить расходы на поддержку властей на Украине, в Молдавии и Грузии, а также будет активнее указывать на проблемы России в области соблюдения прав человека, говорит эксперт.

Наконец, в ходе своего президентства Байден попытается воссоздать единство западного фронта, что может нести в себе как преимущества, так и недостатки для России, констатировал Кортунов. «С одной стороны, Россия может столкнуться с давлением единого Запада в случае каких-то конфликтов или противоречий. С другой, для поддержания единства Запада Байден может пойти на уступки европейским странам, в том числе, например, умерив давление с целью саботировать проект «Северный поток-2», чтобы не антагонизировать Германию», — сказал аналитик.