Эксперты предсказали США год развеянных иллюзий
Для США наступивший год будет годом развеянных иллюзий из-за раскола в обществе, уверены аналитики МГИМО и агентства «Евразийские стратегии». Половине жителей кажется, что после инаугурации есть возможность вернуться во времена, когда страна не была разделена на два непримиримых лагеря. Но президентскую победу демократов, по мнению экспертов, можно
За Джо Байдена проголосовал 81 млн избирателей, за Дональда Трампа — 74 млн. Байден победил как в результате народного голосования, так и по голосам выборщиков, получив в итоге поддержку 306 членов коллегии выборщиков (Трампу отошло 232 голоса).
Следствием раскола станет невозможность для Байдена проведения серьезных, а не косметических реформ, продолжают аналитики. К последним они относят
Всемирную организацию здравоохранения, из которых США вывел Трамп. Несмотря на глубокие разногласия, в некоторых областях в США консенсус сложился. Например, о
Во внешней политике США столкнулись с невозможностью вернуть себе статус глобального гегемона, а чтобы оправдать деградацию международного влияния, американские элиты развернули наступление на «державы-ревизионисты» — Китай и Россию — с целью списать свои проблемы на внешних врагов, продолжают авторы. В отношении России в 2021 году могут развиваться два тренда. Возможно продолжение инерции демонизации России, но не исключено, что в Вашингтоне верх все-таки возьмут реалисты, понимающие опасность дальнейшей деградации российско-американских отношений. Их подход может даже совпасть с общей политической установкой администрации Байдена на умеренность и уход от конфликтности во внутренних и внешних делах, указывают авторы.
Однако найти точку опоры для того, чтобы повернуть двусторонние отношения на более позитивный курс, сложно, так как разногласия по Сирии и Украине с командой Байдена у Москвы сильнее, чем были с администрацией Трампа. Продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений выглядит реалистично, но советники Байдена уже рассматривают продление договора на меньший, чем максимально возможный пятилетний, срок, что вряд ли позитивно воспримут в Москве. Эксперты настроены пессимистично и ожидают «нового всплеска информационной войны и политических провокаций против России со стороны Украины, Польши, Грузии или других стран, надеющихся заслужить одобрение новой американской администрации или просто привыкших извлекать преимущества из российско-американской конфронтации».
Плюсы и минусы для Москвы
Для анализа российско-американских отношений требуется смотреть на их отдельные измерения, сказал РБК гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По мнению эксперта, одно из самых перспективных направлений для диалога с США после начала работы администрации Байдена — это контроль над вооружениями. «Здесь возможны такие подвижки, как возвращение к жизни Договора по открытому небу или де-факто выполнение сторонами положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, повышаются шансы на проведение обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия», — отметил он.
Возможны некоторые компромиссы и по отдельным региональным направлениям — в частности, по Ближнему Востоку. «Байден может вернуть США к соблюдению соглашения по ядерной программе Ирана, а также начать диалог по конфликту в Йемене и, вероятно, даже конструктивный диалог по Сирии», — добавил Кортунов.
При этом новая администрация может увеличить расходы на поддержку властей на Украине, в Молдавии и Грузии, а также будет активнее указывать на проблемы России в области соблюдения прав человека, говорит эксперт.
Наконец, в ходе своего президентства Байден попытается воссоздать единство западного фронта, что может нести в себе как преимущества, так и недостатки для России, констатировал Кортунов. «С одной стороны, Россия может столкнуться с давлением единого Запада в случае каких-то конфликтов или противоречий. С другой, для поддержания единства Запада Байден может пойти на уступки европейским странам, в том числе, например, умерив давление с целью саботировать проект «Северный поток-2», чтобы не антагонизировать Германию», — сказал аналитик.
Другие тенденции 2021 года
- В 2021 году продолжит увеличиваться разрыв между независимыми платформами-провайдерами глобальных технологий и странами-реципиентами, постепенно впадающими в зависимость от технологически развитых государств. Как считают аналитики МГИМО и «Евразийских стратегий», развернутую США против Китая «холодную технологическую войну» в этом году поддержит целый ряд государств Европы.
- Растущие амбиции Турции как в мире, так и в целом и на Кавказе будут создавать для Москвы непростые дилеммы уже в ближайшем будущем. Анкара создала себе возможности для выхода на Каспий и расширения деятельности и влияния в Центральной Азии. На черноморском направлении для Москвы возрастают риски из-за наращивания связей Турции с Украиной.