Омский минздрав заявил о суицидах у больных COVID из-за поражений мозга

В ведомстве сообщили, что у заболевших или перенесших COVID-19 повышаются суицидальные настроения из-за физиологических нарушений в мозге. Ранее в Омске покончил с собой заразившийся коронавирусом пациент одной из больниц

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

У заболевших COVID-19 людей нарушается работа головного мозга, из-за этого повышается склонность к суициду, сообщили в минздраве Омской области, передает портал NGS55.

Таким образом в ведомстве прокомментировали самоубийство пациента одной из омских больниц, который ранее заразился коронавирусом. По данным портала, его тело нашли рядом со зданием медицинского учреждения 14 января. Информация о самоубийстве и комментарий минздрава также опубликованы ТАСС.

«Самоубийства заболевших или перенесших COVID-19 связаны не с социальными проблемами, а с физиологическими: нарушается работа головного мозга. Повышение суицидальных настроений у таких пациентов отмечают специалисты по всему миру», — заявили в областном минздраве.

В ноябре в палате одной из больниц Новосибирска, в которой лечат больных COVID-19, обнаружили тело мужчины, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию. В правоохранительных органах также сообщили, что он совершил самоубийство. Похожий случай произошел в том же городе в начале декабря. Тело мужчины нашли в госпитале, который был перепрофилирован под прием больных с COVID-19. СК и в этом случае объявил, что мужчина совершил суицид.