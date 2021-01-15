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В праздники россияне стали вдвое чаще ездить в больницы

В первые дни января жители страны на 91% чаще строили маршруты в медицинские организации, где можно сдать анализы. В лидерах — регионы с наибольшим количеством заболевших коронавирусной инфекцией
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

По сравнению с прошлым годом в новогодние каникулы в 2021-м жители крупных российских городов стали почти вдвое чаще посещать больницы и медицинские центры. Об этом свидетельствуют результаты исследования геосервиса 2ГИС (есть у РБК).

Специалисты сервиса изучили данные 15 крупнейших городов страны. Выяснилось, что в первые девять дней января этого года жители на 91% чаще выстраивали свои маршруты в клиники и другие медицинские организации.

Наибольший рост поездок в больницы по сравнению с январскими праздниками 2020 года зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге — на 134 и 142% соответственно.

Попова не увидела снижения охвата россиян тестами на COVID в праздники
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

В Красноярске горожане стали ездить в медучреждения на 115% чаще, в Волгограде — на 110%, в Нижнем Новгороде — на 93%. Среди городов-миллионников самый незначительный рост по этому показателю в Казани — на 14%. Аналитики сообщили, что в целом по стране во время январских праздников количество маршрутов в больницы увеличилось на 85%.

В 2ГИС отметили, что перед построением маршрутов большинство пользователей искали организации, в которых можно сдать медицинские анализы.

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Практически все крупные города, где значительно выросло число поездок в клиники на праздниках, находятся в регионах из топ-20 по количеству заболевших коронавирусной инфекцией и лидерах по суточному приросту инфицированных.

В праздники прирост случаев COVID-19 в России прекратился. График
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Во время длинных выходных прирост новых заболевших COVID-19 в России значительно снизился. Если в последние недели до Нового года в стране ежедневно выявляли по 27–29 тыс. инфицированных, то в первую декаду января этот показатель упал до 22–23 тыс. человек. В этот же период уменьшилось и количество сделанных тестов на коронавирус.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что небольшое снижение уровня тестирования на COVID-19 в праздники было, но не ниже нормативного уровня в 200 тестов на 100 тыс. населения. По ее словам, в каникулы было проведено более 3 млн исследований.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Котляр
2ГИС больницы коронавирус
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