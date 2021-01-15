В праздники россияне стали вдвое чаще ездить в больницы

В первые дни января жители страны на 91% чаще строили маршруты в медицинские организации, где можно сдать анализы. В лидерах — регионы с наибольшим количеством заболевших коронавирусной инфекцией

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

По сравнению с прошлым годом в новогодние каникулы в 2021-м жители крупных российских городов стали почти вдвое чаще посещать больницы и медицинские центры. Об этом свидетельствуют результаты исследования геосервиса 2ГИС (есть у РБК).

Специалисты сервиса изучили данные 15 крупнейших городов страны. Выяснилось, что в первые девять дней января этого года жители на 91% чаще выстраивали свои маршруты в клиники и другие медицинские организации.

Наибольший рост поездок в больницы по сравнению с январскими праздниками 2020 года зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге — на 134 и 142% соответственно.

В Красноярске горожане стали ездить в медучреждения на 115% чаще, в Волгограде — на 110%, в Нижнем Новгороде — на 93%. Среди городов-миллионников самый незначительный рост по этому показателю в Казани — на 14%. Аналитики сообщили, что в целом по стране во время январских праздников количество маршрутов в больницы увеличилось на 85%.