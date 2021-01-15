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Суд отклонил иск к Собянину из-за сбора данных о сотрудниках на удаленке

Суд отклонил иск «Роскомсвободы» к мэру Москвы из-за указа, обязывающего работодателей передавать данные сотрудников, переведенных на удаленку. В мэрии настаивают, что по номеру телефона или авто нельзя установить владельца
Фото: Sasha Steinbach / EPA / ТАСС
Фото: Sasha Steinbach / EPA / ТАСС

Московский городской суд отклонил иск организации «Роскомсвобода» об оспаривании указа мэра Москвы Сергея Собянина, по которому столичных работодателей обязали еженедельно направлять в мэрию данные о сотрудниках на удаленке. Об этом сообщили РБК в «Роскомсвободе» и подтвердили в пресс-службе Мосгорсуда.

Иск от лица организации подали Фонд развития цифровых прав и юрист Саркис Дарбинян, ответчиками были Собянин и правительство Москвы.

«Как мы узнали из слов представителя мэра Москвы, указанные данные могут храниться вечно, обрабатываться любым способом, в том числе передаваться третьим лицам, так как мэрия относится к ним как к обычным идентификаторам, не требующим защиты прав и интересов субъектов этих данных», — сказал Дарбинян РБК. Он добавил, что не удивлен и планирует обжаловать решение инстанции.

РБК отправил запрос в мэрию Москвы.

Какие данные мэрия получает от работодателей

В октябре Собянин обязал работодателей в Москве перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, а также всех, кто старше 65 лет и имеет хронические заболевания. Через несколько дней мэр дополнил указ требованием к организациям еженедельно через личный кабинет на сайте правительства Москвы предоставлять следующие данные переведенных на удаленку сотрудников:

  • номера мобильных телефонов,
  • номера электронных карт «Тройка» и «Стрелка»,
  • номера социальных карт, проездных билетов,
  • номера автомобилей.

За невыполнение требований предусмотрены штрафы (от 100 тыс. руб. для юрлиц). В департаменте информационных технологий мэрии заявляли, что перечисленные данные без указания ФИО или иных сведений, позволяющих установить личность гражданина, не считаются персональными. В апреле суд уже отклонял из-за личных данных москвичей, которые власти Москвы собирали по время пандемии.

В иске «Роскомсвободы» (есть у РБК) говорится, что эти требования нарушают права и интересы субъектов персональных данных, а также трудовое законодательство. Так, закон «О персональных данных» предусматривает, что их обработка «должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей». Мэрия же не конкретизировала цель сбора сведений о работниках (и вопрос об обоснованности этой меры не был разрешен), а также не создала механизм подтверждения, что данные работников могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщаются, считают истцы.

Трудовой кодекс предусматривает сбор и передачу данных работника без его согласия, только если речь идет «о предупреждении угрозы его жизни и здоровью», отмечают в организации. При этом лица, получающие персональные данные сотрудников от работодателя, обязаны обеспечить режим секретности (конфиденциальности). О создании такого режима для хранения данных работников на удаленке в указе ничего не говорится, подчеркнули в «Роскомсвободе». Кроме того, указом не определялась организация — оператор сведений о работниках, и это, по мнению «Роскомсвободы», нарушает безусловное право граждан на доступ к своим данным и на то, чтобы потребовать их уточнения, блокировки или уничтожения, если они собраны с нарушениями.

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Данные, которые требует мэрия, в полной мере подпадают под определение персональных данных: они позволяют косвенно установить владельца, в том числе чтобы «повлиять на его поведение» или «принять в отношении него юридически значимые решения» — оштрафовать за нарушение режима самоизоляции, отследить по геолокации или заблокировать возможность проезда в общественном транспорте, говорится в заключении специалиста в области защиты персональных данных Елены Себякиной, которое истцы попросили приобщить к материалам иска.

Представители мэрии (их возражения на иск есть у РБК) в суде заявляли, что требования Собянина отвечают законам «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: согласно им, субъекты России уполномочены принимать меры для защиты людей. В правительстве города согласились, что указ не требует получать согласие каждого работника на сбор данных — в этом нет необходимости, когда речь идет о «выполнении возложенных законодательством Российской Федерации на оператора (работодателя) функций, полномочий и обязанностей», подчеркнули ответчики.

Данные, собираемые мэрией с работодателей, не являются персональными: они не позволяют определить, какому гражданину принадлежат, утверждают в мэрии, полагая, что требования закона «О персональных данных» на них не распространяются.

Целью указа служит не идентификация работников, переведенных на дистанционную работу, а «контроль и координация» усилий по борьбе с коронавирусом, утверждают ответчики. Так, если гражданин, переведенный на удаленку, все-таки придет на место работы, никакой ответственности для него не наступит (в отличие от его работодателя, подлежащего административной ответственности), указывают в мэрии. Ограничительные меры «носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации», а также «соответствуют мировому опыту», убеждены в правительстве Москвы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор
Маргарита Алехина
При участии
Евгения Кузнецова
«Роскомсвобода» мэрия Москвы Сергей Собянин коронавирус
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