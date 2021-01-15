Суд отклонил иск к Собянину из-за сбора данных о сотрудниках на удаленке

Какие данные мэрия получает от работодателей В октябре Собянин обязал работодателей в Москве перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, а также всех, кто старше 65 лет и имеет хронические заболевания. Через несколько дней мэр дополнил указ требованием к организациям еженедельно через личный кабинет на сайте правительства Москвы предоставлять следующие данные переведенных на удаленку сотрудников: номера мобильных телефонов,

номера электронных карт «Тройка» и «Стрелка»,

номера социальных карт, проездных билетов,

номера автомобилей. За невыполнение требований предусмотрены штрафы (от 100 тыс. руб. для юрлиц). В департаменте информационных технологий мэрии заявляли, что перечисленные данные без указания ФИО или иных сведений, позволяющих установить личность гражданина, не считаются персональными. В апреле суд уже отклонял из-за личных данных москвичей, которые власти Москвы собирали по время пандемии.

В иске «Роскомсвободы» (есть у РБК) говорится, что эти требования нарушают права и интересы субъектов персональных данных, а также трудовое законодательство. Так, закон «О персональных данных» предусматривает, что их обработка «должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей». Мэрия же не конкретизировала цель сбора сведений о работниках (и вопрос об обоснованности этой меры не был разрешен), а также не создала механизм подтверждения, что данные работников могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщаются, считают истцы.

Трудовой кодекс предусматривает сбор и передачу данных работника без его согласия, только если речь идет «о предупреждении угрозы его жизни и здоровью», отмечают в организации. При этом лица, получающие персональные данные сотрудников от работодателя, обязаны обеспечить режим секретности (конфиденциальности). О создании такого режима для хранения данных работников на удаленке в указе ничего не говорится, подчеркнули в «Роскомсвободе». Кроме того, указом не определялась организация — оператор сведений о работниках, и это, по мнению «Роскомсвободы», нарушает безусловное право граждан на доступ к своим данным и на то, чтобы потребовать их уточнения, блокировки или уничтожения, если они собраны с нарушениями.

Данные, которые требует мэрия, в полной мере подпадают под определение персональных данных: они позволяют косвенно установить владельца, в том числе чтобы «повлиять на его поведение» или «принять в отношении него юридически значимые решения» — оштрафовать за нарушение режима самоизоляции, отследить по геолокации или заблокировать возможность проезда в общественном транспорте, говорится в заключении специалиста в области защиты персональных данных Елены Себякиной, которое истцы попросили приобщить к материалам иска.

Представители мэрии (их возражения на иск есть у РБК) в суде заявляли, что требования Собянина отвечают законам «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: согласно им, субъекты России уполномочены принимать меры для защиты людей. В правительстве города согласились, что указ не требует получать согласие каждого работника на сбор данных — в этом нет необходимости, когда речь идет о «выполнении возложенных законодательством Российской Федерации на оператора (работодателя) функций, полномочий и обязанностей», подчеркнули ответчики.

Данные, собираемые мэрией с работодателей, не являются персональными: они не позволяют определить, какому гражданину принадлежат, утверждают в мэрии, полагая, что требования закона «О персональных данных» на них не распространяются.

Целью указа служит не идентификация работников, переведенных на дистанционную работу, а «контроль и координация» усилий по борьбе с коронавирусом, утверждают ответчики. Так, если гражданин, переведенный на удаленку, все-таки придет на место работы, никакой ответственности для него не наступит (в отличие от его работодателя, подлежащего административной ответственности), указывают в мэрии. Ограничительные меры «носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации», а также «соответствуют мировому опыту», убеждены в правительстве Москвы.