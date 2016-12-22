СК предъявил женщине обвинение в продаже своего ребенка за $20 тыс.

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело против 33-летней женщины, совершившей сделку по продаже собственного ребенка. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б, г, з» ч. 2 ст. 127.1 УК России (торговля людьми).

По данным СК, находясь в Алма-Ате, женщина из корыстных побуждений разместила в группе одной из социальных сетей объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка 2017 года рождения. За ребенка мать указала цену в $20 тыс.

5 апреля 2018 года женщина с сыном приехала в Москву для совершения сделки. После подписания отказных бумаг и передачи ребенка покупателям, в роли которых выступили оперативные сотрудники ГУ МВД по Москве, она направилась в банк для получения денег, где была задержана.

«Мальчик помещен в дом ребенка в связи отсутствием его родственников на территории России», — говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Следователи намерены направить запрос о правовой помощи в Республику Казахстан, чтобы установить местонахождение родственников ребенка и его биологического отца.