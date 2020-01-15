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Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Россия заняла 23 место в списке лучших стран мира по версии US News & World Report. За год Россия сократила культурное влияние, но нарастила очки за счет повышения открытости для бизнеса и качества жизни
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия поднялась на одну строчку в рейтинге лучших стран мира по версии американского новостного и аналитического журнала US News & World Report (*pdf). Она занимает 23-ю строчку, уступая большинству западных стран, но опережая прочие страны Восточной Европы.

В 2019 году Россия занимала 24-ю строчку в общем рейтинге. Он составляется на основании девяти показателей: развитие предпринимательства, популярность у туристов, отношение к собственным гражданам (защита прав человека, экологии и гендерного равенства), культурное влияние, историческое наследие, потенциал развития, открытость для бизнеса, военная сила и качество жизни.

За год Россия сильно сократила культурное влияние, упав с 20-го места на 28-е. Также Россия опустилась на одну строчку в списке государств со значимым историческим и культурным наследием. В рейтинге стран, обладающих самым сильным военным потенциалом, Россия, как и в прошлые года, остается на втором месте, уступая лишь Соединенным Штатам. Не изменилось место России и в списке стран по потенциалу развития — она занимает 12-е место.

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Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).

Соседями России по итоговому рейтингу оказались Объединенные Арабские Эмираты (23-е место) и Португалия (25-е).

По версии издания, лучшими странами мира в 2020 году являются:

  • Швейцария
    Эта страна входит в число лидирующих стран по большинству факторов, за исключением исторического и культурного наследия, а также потенциала развития. Наилучший ее показатель — второе место в рейтинге открытия бизнеса.
     
  • Канада
    Преимуществами Канады являются качество жизни (по этому показателю страна является мировым лидером) и отношение к гражданам (второе место).
     
  • Япония
    Япония занимает второе место в списке стран по развитости бизнеса и шестое — по культурному влиянию.
     
  • Германия
    Эта страна обеспечила попадание в число лидеров за счет развитости предпринимательства (первое место в рейтинге по этому показателю) и военной мощи — Германия удерживает за собой четвертое место, уступая только США, России и Китаю.
     
  • Австралия
    Пятерку лидеров замыкает Австралия. Она не входит в число мировых лидеров по большинству показателей, однако в большинстве рейтингов входит в двадцатку самых успешных стран, что в среднем обеспечивает высокое место. Самые сильные стороны этой страны — качество жизни (пятое место) и отношение к гражданам (восьмое).

В десятку лучших стран мира также вошли Великобритания, США, Швеция, Нидерланды и Норвегия. Среди стран СНГ помимо России лидируют Азербайджан (61-е место) и Казахстан (66-е).

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Журнал U.S. News & World Report был основан в 1948 году. С 1970-х годов издание публикует различные рейтинги, в число самых авторитетных из них входят рейтинги университетов США, медицинских учреждений и автомобилей.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: рейтинг, страны
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