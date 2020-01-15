Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Россия заняла 23 место в списке лучших стран мира по версии US News & World Report. За год Россия сократила культурное влияние, но нарастила очки за счет повышения открытости для бизнеса и качества жизни

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия поднялась на одну строчку в рейтинге лучших стран мира по версии американского новостного и аналитического журнала US News & World Report (*pdf). Она занимает 23-ю строчку, уступая большинству западных стран, но опережая прочие страны Восточной Европы.

В 2019 году Россия занимала 24-ю строчку в общем рейтинге. Он составляется на основании девяти показателей: развитие предпринимательства, популярность у туристов, отношение к собственным гражданам (защита прав человека, экологии и гендерного равенства), культурное влияние, историческое наследие, потенциал развития, открытость для бизнеса, военная сила и качество жизни.

За год Россия сильно сократила культурное влияние, упав с 20-го места на 28-е. Также Россия опустилась на одну строчку в списке государств со значимым историческим и культурным наследием. В рейтинге стран, обладающих самым сильным военным потенциалом, Россия, как и в прошлые года, остается на втором месте, уступая лишь Соединенным Штатам. Не изменилось место России и в списке стран по потенциалу развития — она занимает 12-е место.

Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).