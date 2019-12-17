Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства

Судя по исследованию, самые низкие позиции Россия занимает в политике, а лучшие результаты страна показала в образовании. Эксперты Давоса считают, что на решение проблемы неравенства потребуется век

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Россия потеряла шесть позиций в рейтинге гендерного равенства, заняв 81-е место в новой версии документа, опубликованного на сайте Всемирного экономического форума (*pdf).

В первую десятку вошли Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия, Испания, Руанда и Германия.

Франция занимает 15-е место, Великобритания — 21-е, Зимбабве — 47-е, США — 51-е, Украина — 59-е, Израиль — 61-е, Уганда — 65-е. Россия расположилась на 81 строчке, между Сальвадором (80) и Эфиопией (82).

Последние места в рейтинге заняли арабские страны — Саудовская Аравия (146), Иран (148), Сирия (150), Пакистан (151), Ирак (152) и Йемен (153).

При этом, если оценивать только равенство в экономике, то Россия занимает 32-е место, в образовании — 24-е, по состоянию здоровья — 27-е, а по политической вовлеченности — 122-е.

В среднем разрыв между мужчинами и женщинами в России составляет 29,4%. «Российские женщины, в среднем, более образованны, чем мужчины, и живут дольше», — говорится в исследовании.

При этом неравенство по заработной плате составляет 28,8%, а по доходам в целом — на 42,1%. Доля женщин среди менеджеров и высокопоставленных сотрудников госорганов в России составляет 41,8%, среди членов правления компаний — 7%, среди министров — 12,9%, среди парламентариев — 15,8%.