Еда как культурное наследие. Угадайте, какие блюда мира охраняет ЮНЕСКО
Италия стала первой страной, чью кухню ЮНЕСКО внесла в список нематериального наследия человечества. До этого в нем находились рецепты, продукты, специалитеты, гастрономические ритуалы разных стран и даже диеты. Угадаете ли вы, какая еда и напитки находятся под охраной ЮНЕСКО?
Какую еду и напитки охраняет ЮНЕСКО?
Италия — рекордсмен по числу объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Но одной из этих гастрономических практик нет в списке нематериального наследия. Какой же?
А вот и нет. Искусство пиццайоло включили в список ЮНЕСКО в 2017 году, охоту за трюфелями — в 2021-м. Но традиции приготовления твердого сыра там нет.
Верно! Искусство пиццайоло включили в список ЮНЕСКО в 2017 году, охоту за трюфелями — в 2021-м. А вот традиции приготовления твердого сыра там нет.
В 2010 году в список ЮНЕСКО включили «гастрономическую трапезу французов». Что из указанного ниже ее обязательный элемент?
Деликатес из печени гуся или утки — безусловный символ французской кухни, но одним из главных элементов традиционной трапезы он не является.
Французская кухня немыслима без устриц, но их нельзя назвать одним из главных элементов традиционной трапезы. Все же речь об аперитивах и дижестивах.
Именно! Аперитивы пьют перед приемом пищи, дижестивы — после. А между ними не менее четырех блюд. И это лишь часть традиционной французской трапезы.
А это праздничное блюдо, которое, как считают в ЮНЕСКО, символизирует гостеприимство и социальное взаимодействие. Речь о…
Паэлью и правда внесли в список нематериального наследия, но не ЮНЕСКО, а Валенсии. А вот турецкий кешкек — блюдо из мяса и пшеницы — охраняет ЮНЕСКО.
Плов тоже входит в список всемирного наследия, но гостеприимство и социальное взаимодействие символизирует турецкий кешкек — блюдо из мяса и пшеницы.
Верно! Это традиционное блюдо из мяса и пшеницы, которое ЮНЕСКО внесло в список в 2011 году. Кешкек готовят по большим праздникам и очень долго тушат.
Хотя русская кухня не включена в список ЮНЕСКО, суп, популярный в стране и часто ассоциируемый с ней, был внесен в этот список. О каком блюде речь?
Солянку готовят по меньшей мере 600 лет, но в список ЮНЕСКО она пока не входит. А процесс приготовления борща организация охраняет с 2022 года.
Верно! В 2022 году ЮНЕСКО внесла в список процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни.
Щи настолько древнее блюдо, что упоминались еще в «Слове о полку Игореве». Но в списке ЮНЕСКО щей нет. В отличие от борща, который там с 2022 года.
Этот напиток готовят в особом чайнике и разливают в маленькие стаканчики. В ЮНЕСКО считают, что эта традиция — символ гостеприимства, дружбы и общения.
Верно! Кофе в Турции варят по меньшей мере 500 лет, и оно до сих пор играет важную роль в социальной жизни турецкого общества.
Китайская культура чая включена в список нематериальных объектов ЮНЕСКО (Китай вообще рекордсмен по обилию таких объектов), но речь о турецком кофе.
Мате хорошо тонизирует, но в список ЮНЕСКО не входит. Речь о турецком кофе, который играет большую роль в социальной жизни страны.
Сразу несколько стран претендуют на то, чтобы культуру приготовления их хлебных лепешек признали наследием. А какая лепешка уже есть в списке ЮНЕСКО?
Все так. И армянский лаваш, и азербайджанский тандыр, и грузинская хачапури присутствуют в списке ЮНЕСКО.
Чуду пока нет в перечне ЮНЕСКО, но в 2023 году она стала мировым рекордсменом. 12 поваров приготовили «самую большую в мире карту Дагестана из чуду».
В декабре 2025 года ЮНЕСКО признало нематериальным культурным наследием всю итальянскую кухню. Отдельным вниманием фокаччу не удостоили.
А теперь пройдемся по десертам. Какой из них охраняет ЮНЕСКО?
Правильно! Именно этот медовый пряник в форме сердца включен в список ЮНЕСКО.
Багет в списке есть, а вот круассана пока нет. Охраняемый ЮНЕСКО десерт — хорватский медовый пряник в форме сердца.
Это лакомство из рисового теста — важный элемент японской культуры, но в списке ЮНЕСКО его пока нет. А хорватский медовый пряник в форме сердца есть.
Разыгрался аппетит? Время поговорить о диетах. Сразу несколько диет находятся под охраной ЮНЕСКО. Угадайте, какой из них в списке организации нет.
Она находится в списке с 2010 года, а вот скандинавской в нем нет.
Эта диета для продления жизни под защитой ЮНЕСКО с 2013 года. Она не только помогает сохранить форму, но и защищает печень и сердце лучше других диет.
Эту диету пока не признали наследием, но она позитивно влияет на организм и включает традиционные для Скандинавии продукты: ягоды, злаки и жирную рыбу.
ЮНЕСКО охраняет и некоторый алкоголь. Какой из этих трех напитков еще не признали культурным наследием?
Саке входит список с 2024 года, а вот виски там пока нет.
Верно! Хотя скотч и стал важной частью культурных традиций Шотландии, в список ЮНЕСКО его пока не внесли.
Бельгийская пивная культура включена в список в 2016-м. А вот шотландского виски там пока нет.
Еда не ваш конек, зато есть повод попробовать что-то новое.
Вы отличите аперитив от дижестива, но моти и мате можете спутать.
Вы гурман! Поднимаем за вас чашку охраняемого ЮНЕСКО турецкого кофе.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
