Еда как культурное наследие. Угадайте, какие блюда мира охраняет ЮНЕСКО

ЮНЕСКО включила итальянскую кухню в список культурного нематериального наследия человечества. Угадайте, какие еще гастрономические практики, блюда и напитки охраняются организацией — в квизе РБК

Италия стала первой страной, чью кухню ЮНЕСКО внесла в список нематериального наследия человечества. До этого в нем находились рецепты, продукты, специалитеты, гастрономические ритуалы разных стран и даже диеты. Угадаете ли вы, какая еда и напитки находятся под охраной ЮНЕСКО?

Какую еду и напитки охраняет ЮНЕСКО? Узнать Фото: Shutterstock 1 / 9 Италия — рекордсмен по числу объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Но одной из этих гастрономических практик нет в списке нематериального наследия. Какой же? Фото: Shutterstock Традиция неаполитанских пиццайоло А вот и нет. Искусство пиццайоло включили в список ЮНЕСКО в 2017 году, охоту за трюфелями — в 2021-м. Но традиции приготовления твердого сыра там нет. Охота за трюфелями А вот и нет. Охоту за трюфелями включили в список ЮНЕСКО в 2021 году, искусство пиццайоло — в 2017-м. Но традиции приготовления твердого сыра там нет. Традиция приготовления пармиджано-реджано в медных котлах Верно! Искусство пиццайоло включили в список ЮНЕСКО в 2017 году, охоту за трюфелями — в 2021-м. А вот традиции приготовления твердого сыра там нет. 2 / 9 В 2010 году в список ЮНЕСКО включили «гастрономическую трапезу французов». Что из указанного ниже ее обязательный элемент? Фото: Shutterstock Фуа-гра и белое вино Деликатес из печени гуся или утки — безусловный символ французской кухни, но одним из главных элементов традиционной трапезы он не является. Устрицы и шампанское Французская кухня немыслима без устриц, но их нельзя назвать одним из главных элементов традиционной трапезы. Все же речь об аперитивах и дижестивах. Аперитив и дижестив Именно! Аперитивы пьют перед приемом пищи, дижестивы — после. А между ними не менее четырех блюд. И это лишь часть традиционной французской трапезы. 3 / 9 А это праздничное блюдо, которое, как считают в ЮНЕСКО, символизирует гостеприимство и социальное взаимодействие. Речь о… Фото: Shutterstock Испанской паэлье Паэлью и правда внесли в список нематериального наследия, но не ЮНЕСКО, а Валенсии. А вот турецкий кешкек — блюдо из мяса и пшеницы — охраняет ЮНЕСКО. Узбекском плове Плов тоже входит в список всемирного наследия, но гостеприимство и социальное взаимодействие символизирует турецкий кешкек — блюдо из мяса и пшеницы. Турецком кешкеке Верно! Это традиционное блюдо из мяса и пшеницы, которое ЮНЕСКО внесло в список в 2011 году. Кешкек готовят по большим праздникам и очень долго тушат. 4 / 9 Хотя русская кухня не включена в список ЮНЕСКО, суп, популярный в стране и часто ассоциируемый с ней, был внесен в этот список. О каком блюде речь? Фото: Shutterstock Солянка Солянку готовят по меньшей мере 600 лет, но в список ЮНЕСКО она пока не входит. А процесс приготовления борща организация охраняет с 2022 года. Борщ Верно! В 2022 году ЮНЕСКО внесла в список процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни. Щи Щи настолько древнее блюдо, что упоминались еще в «Слове о полку Игореве». Но в списке ЮНЕСКО щей нет. В отличие от борща, который там с 2022 года. 5 / 9 Этот напиток готовят в особом чайнике и разливают в маленькие стаканчики. В ЮНЕСКО считают, что эта традиция — символ гостеприимства, дружбы и общения. Фото: Shutterstock Турецкий кофе Верно! Кофе в Турции варят по меньшей мере 500 лет, и оно до сих пор играет важную роль в социальной жизни турецкого общества. Китайский чай Китайская культура чая включена в список нематериальных объектов ЮНЕСКО (Китай вообще рекордсмен по обилию таких объектов), но речь о турецком кофе. Мате Мате хорошо тонизирует, но в список ЮНЕСКО не входит. Речь о турецком кофе, который играет большую роль в социальной жизни страны. 6 / 9 Сразу несколько стран претендуют на то, чтобы культуру приготовления их хлебных лепешек признали наследием. А какая лепешка уже есть в списке ЮНЕСКО? Фото: Shutterstock Армянский лаваш Все так. И армянский лаваш, и азербайджанский тандыр, и грузинская хачапури присутствуют в списке ЮНЕСКО. Дагестанская чуду Чуду пока нет в перечне ЮНЕСКО, но в 2023 году она стала мировым рекордсменом. 12 поваров приготовили «самую большую в мире карту Дагестана из чуду». Итальянская фокачча В декабре 2025 года ЮНЕСКО признало нематериальным культурным наследием всю итальянскую кухню. Отдельным вниманием фокаччу не удостоили. 7 / 9 А теперь пройдемся по десертам. Какой из них охраняет ЮНЕСКО? Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press Хорватский лицитарский пряник Правильно! Именно этот медовый пряник в форме сердца включен в список ЮНЕСКО. Французский круассан Багет в списке есть, а вот круассана пока нет. Охраняемый ЮНЕСКО десерт — хорватский медовый пряник в форме сердца. Японский моти Это лакомство из рисового теста — важный элемент японской культуры, но в списке ЮНЕСКО его пока нет. А хорватский медовый пряник в форме сердца есть. 8 / 9 Разыгрался аппетит? Время поговорить о диетах. Сразу несколько диет находятся под охраной ЮНЕСКО. Угадайте, какой из них в списке организации нет. Фото: designerant / Shutterstock Средиземноморской диеты Она находится в списке с 2010 года, а вот скандинавской в нем нет. Японской диеты вашоку Эта диета для продления жизни под защитой ЮНЕСКО с 2013 года. Она не только помогает сохранить форму, но и защищает печень и сердце лучше других диет. Скандинавской диеты Эту диету пока не признали наследием, но она позитивно влияет на организм и включает традиционные для Скандинавии продукты: ягоды, злаки и жирную рыбу. 9 / 9 ЮНЕСКО охраняет и некоторый алкоголь. Какой из этих трех напитков еще не признали культурным наследием? Фото: Андрей Любимов / РБК Японское саке Саке входит список с 2024 года, а вот виски там пока нет. Шотландский виски Верно! Хотя скотч и стал важной частью культурных традиций Шотландии, в список ЮНЕСКО его пока не внесли. Бельгийское пиво Бельгийская пивная культура включена в список в 2016-м. А вот шотландского виски там пока нет. Далее / 9 Еда не ваш конек, зато есть повод попробовать что-то новое. / 9 Вы отличите аперитив от дижестива, но моти и мате можете спутать. / 9 Вы гурман! Поднимаем за вас чашку охраняемого ЮНЕСКО турецкого кофе. Пройти еще раз