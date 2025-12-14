 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Еда как культурное наследие. Угадайте, какие блюда мира охраняет ЮНЕСКО

ЮНЕСКО включила итальянскую кухню в список культурного нематериального наследия человечества. Угадайте, какие еще гастрономические практики, блюда и напитки охраняются организацией — в квизе РБК

Италия стала первой страной, чью кухню ЮНЕСКО внесла в список нематериального наследия человечества. До этого в нем находились рецепты, продукты, специалитеты, гастрономические ритуалы разных стран и даже диеты. Угадаете ли вы, какая еда и напитки находятся под охраной ЮНЕСКО?

Фото: Shutterstock

Какую еду и напитки охраняет ЮНЕСКО?

Узнать
Фото: Shutterstock
1 / 9

Италия — рекордсмен по числу объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Но одной из этих гастрономических практик нет в списке нематериального наследия. Какой же?

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock
Традиция неаполитанских пиццайоло

А вот и нет. Искусство пиццайоло включили в список ЮНЕСКО в 2017 году, охоту за трюфелями — в 2021-м. Но традиции приготовления твердого сыра там нет.

Охота за трюфелями

А вот и нет. Охоту за трюфелями включили в список ЮНЕСКО в 2021 году, искусство пиццайоло — в 2017-м. Но традиции приготовления твердого сыра там нет.

Традиция приготовления пармиджано-реджано в медных котлах

Верно! Искусство пиццайоло включили в список ЮНЕСКО в 2017 году, охоту за трюфелями — в 2021-м. А вот традиции приготовления твердого сыра там нет.

2 / 9

В 2010 году в список ЮНЕСКО включили «гастрономическую трапезу французов». Что из указанного ниже ее обязательный элемент?

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock
Фуа-гра и белое вино

Деликатес из печени гуся или утки — безусловный символ французской кухни, но одним из главных элементов традиционной трапезы он не является.

Устрицы и шампанское

Французская кухня немыслима без устриц, но их нельзя назвать одним из главных элементов традиционной трапезы. Все же речь об аперитивах и дижестивах.

Аперитив и дижестив

Именно! Аперитивы пьют перед приемом пищи, дижестивы — после. А между ними не менее четырех блюд. И это лишь часть традиционной французской трапезы.

3 / 9

А это праздничное блюдо, которое, как считают в ЮНЕСКО, символизирует гостеприимство и социальное взаимодействие. Речь о…

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock
Испанской паэлье

Паэлью и правда внесли в список нематериального наследия, но не ЮНЕСКО, а Валенсии. А вот турецкий кешкек — блюдо из мяса и пшеницы — охраняет ЮНЕСКО.

Узбекском плове

Плов тоже входит в список всемирного наследия, но гостеприимство и социальное взаимодействие символизирует турецкий кешкек — блюдо из мяса и пшеницы.

Турецком кешкеке

Верно! Это традиционное блюдо из мяса и пшеницы, которое ЮНЕСКО внесло в список в 2011 году. Кешкек готовят по большим праздникам и очень долго тушат.

4 / 9

Хотя русская кухня не включена в список ЮНЕСКО, суп, популярный в стране и часто ассоциируемый с ней, был внесен в этот список. О каком блюде речь?

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock
Солянка

Солянку готовят по меньшей мере 600 лет, но в список ЮНЕСКО она пока не входит. А процесс приготовления борща организация охраняет с 2022 года.

Борщ

Верно! В 2022 году ЮНЕСКО внесла в список процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни.

Щи

Щи настолько древнее блюдо, что упоминались еще в «Слове о полку Игореве». Но в списке ЮНЕСКО щей нет. В отличие от борща, который там с 2022 года.

5 / 9

Этот напиток готовят в особом чайнике и разливают в маленькие стаканчики. В ЮНЕСКО считают, что эта традиция — символ гостеприимства, дружбы и общения.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock
Турецкий кофе

Верно! Кофе в Турции варят по меньшей мере 500 лет, и оно до сих пор играет важную роль в социальной жизни турецкого общества.

Китайский чай

Китайская культура чая включена в список нематериальных объектов ЮНЕСКО (Китай вообще рекордсмен по обилию таких объектов), но речь о турецком кофе.

Мате

Мате хорошо тонизирует, но в список ЮНЕСКО не входит. Речь о турецком кофе, который играет большую роль в социальной жизни страны.

6 / 9

Сразу несколько стран претендуют на то, чтобы культуру приготовления их хлебных лепешек признали наследием. А какая лепешка уже есть в списке ЮНЕСКО?

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock
Армянский лаваш

Все так. И армянский лаваш, и азербайджанский тандыр, и грузинская хачапури присутствуют в списке ЮНЕСКО.

Дагестанская чуду

Чуду пока нет в перечне ЮНЕСКО, но в 2023 году она стала мировым рекордсменом. 12 поваров приготовили «самую большую в мире карту Дагестана из чуду».

Итальянская фокачча

В декабре 2025 года ЮНЕСКО признало нематериальным культурным наследием всю итальянскую кухню. Отдельным вниманием фокаччу не удостоили.

7 / 9

А теперь пройдемся по десертам. Какой из них охраняет ЮНЕСКО?

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Хорватский лицитарский пряник

Правильно! Именно этот медовый пряник в форме сердца включен в список ЮНЕСКО.

Французский круассан

Багет в списке есть, а вот круассана пока нет. Охраняемый ЮНЕСКО десерт — хорватский медовый пряник в форме сердца.

Японский моти

Это лакомство из рисового теста — важный элемент японской культуры, но в списке ЮНЕСКО его пока нет. А хорватский медовый пряник в форме сердца есть.

8 / 9

Разыгрался аппетит? Время поговорить о диетах. Сразу несколько диет находятся под охраной ЮНЕСКО. Угадайте, какой из них в списке организации нет.

Фото: designerant / Shutterstock
Фото: designerant / Shutterstock
Средиземноморской диеты

Она находится в списке с 2010 года, а вот скандинавской в нем нет.

Японской диеты вашоку

Эта диета для продления жизни под защитой ЮНЕСКО с 2013 года. Она не только помогает сохранить форму, но и защищает печень и сердце лучше других диет.

Скандинавской диеты

Эту диету пока не признали наследием, но она позитивно влияет на организм и включает традиционные для Скандинавии продукты: ягоды, злаки и жирную рыбу.

9 / 9

ЮНЕСКО охраняет и некоторый алкоголь. Какой из этих трех напитков еще не признали культурным наследием?

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Японское саке

Саке входит список с 2024 года, а вот виски там пока нет.

Шотландский виски

Верно! Хотя скотч и стал важной частью культурных традиций Шотландии, в список ЮНЕСКО его пока не внесли.

Бельгийское пиво

Бельгийская пивная культура включена в список в 2016-м. А вот шотландского виски там пока нет.

Далее
/ 9

Еда не ваш конек, зато есть повод попробовать что-то новое.

/ 9

Еда не ваш конек, зато есть повод попробовать что-то новое.

/ 9

Еда не ваш конек, зато есть повод попробовать что-то новое.

/ 9

Вы отличите аперитив от дижестива, но моти и мате можете спутать.

/ 9

Вы отличите аперитив от дижестива, но моти и мате можете спутать.

/ 9

Вы отличите аперитив от дижестива, но моти и мате можете спутать.

/ 9

Вы гурман! Поднимаем за вас чашку охраняемого ЮНЕСКО турецкого кофе.

/ 9

Вы гурман! Поднимаем за вас чашку охраняемого ЮНЕСКО турецкого кофе.

/ 9

Вы гурман! Поднимаем за вас чашку охраняемого ЮНЕСКО турецкого кофе.

Пройти еще раз

Вино
Фото:Janesca Owmr / Unsplash

