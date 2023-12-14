В Вильнюсе дважды отменили лекцию кинокритика Антона Долина

Лекцию отменил кинотеатр Pasaka, а потом без объяснения причин другая площадка — Vilnius Tech Park, рассказал кинокритик. Также не состоится его встреча и обсуждение фильма «Бабий Яр. Контекст» с режиссером Сергеем Лозницей

Антон Долин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Две площадки в Вильнюсе отменили лекции российского кинокритика Антона Долина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Изначально лекция Долина, посвященная киноитогам 2023 года, была запланирована на 14 декабря в кинотеатре Pasaka, но 13 декабря Долин сообщил, что ее отменили по решению администрации.

Мероприятие было перенесено на ту же дату в Vilnius Tech Park, однако и эта площадка отменила лекцию без объяснения причин, сказал кинокритик.

По словам Долина, кинотеатр Pasaka также отменил показ фильма «Бабий Яр. Контекст» (2021) и встречу с ее автором, украинским режиссером Сергеем Лозницей, что планировалось на 15 декабря. Оперативно найти другую площадку для мероприятия не удалось, сообщил Долин.

На странице Pasaka в Facebook говорится, что мероприятие отменили из-за участия Долина в промокампании аниме «Мальчик и птица» японского режиссера Хаяо Миядзаки. Ранее объединение литовских кинотеатров объявило, что местные киносети не будут показывать картину из-за обнаружения связи компании-прокатчика с Россией.

Антон Долин — российский журналист и кинокритик, бывший главный редактор журнала «Искусство кино», в прошлом кинообозреватель в программе «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Сотрудничал с радиостанциями «Эхо Москвы», «Маяк» и «Вести ФМ». YouTube-канал Долина насчитывает 293 тыс. подписчиков.

Долин уехал из России в начале марта 2022 года, на фоне военной операции на Украине. Позже он сообщил, что ушел с поста главреда журнала «Искусства кино», который занимал с 2017 года. В октябре 2022 года Минюст включил Долина в реестр иностранных агентов.