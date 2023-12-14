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Пресс-конференция Путина ,  
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СК начал проверки в регионах после вопросов Путину на прямой линии

СК начал проверку отсутствия водоснабжения в деревне Акишево после жалобы Путину
Сюжет
Пресс-конференция Путина
Сюжет
Прямая линия Путина
Следственный комитет начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму по обращениям, поступившим на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи организовали проверку после жалобы местных жителей президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии на отсутствие водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области, сообщил СК России в телеграм-канале.

«Организована проверка на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (ч. 1 ст. 293 УК)», — говорится в сообщении. Сотрудники СК оценят доводы местных жителей и дадут правовую оценку.

Населенный пункт Акишево располагается в Кинешемском районе, в нем проживают 57 человек, заявили в правительстве региона. Местные жители пользуются нецентрализованной системой водоснабжения — личными скважинами и колодцами.

«Будут предприняты шаги для обеспечения качественной водой обратившейся на прямую линии семьи», — заверили в администрации.

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Владимир Путин (в центре)

Помимо этого управление СК по Волгоградской области организовало проверку по вопросу транспортного сообщения в хуторе Серебрянском.

Ранее местный фермер обратился к президенту России в ходе прямой линии и сообщил об отсутствии транспортного сообщения в населенном пункте. Следователи проверят действия должностных лиц администрации и дадут юридическую оценку.

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После прямой линии проверки начались и в Крыму, где юные спортсмены из поселка Солнечная Долина в Судаке рассказали президенту, что занимаются в ненадлежащих санитарных условиях. В частности, в спортзале клуба ремонт не проводился более 40 лет: в помещении прогнили полы, стены покрыты плесенью, протекает крыша.

Следователи организовали проверку по той же статье — ч. 1 ст. 293 УК. Они свяжутся с инициативной группой, проведут осмотр помещения и проверку всех озвученных доводов.

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что ремонт в спортивном зале в поселке Солнечная Долина должен быть сделан в 2024 году. По его словам, ранее этот спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей. «То, что люди об этих планах не знали, — это результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами», — добавил он.

Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: Владимир Гердо / Sputnik / Reuters
Фото: РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Гавриил Григоров / Reuters
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Алексантр Казаков / Reuters

Военные следственные органы СК России также принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России военнослужащей Юлии Березы. Она сообщила, что в 2022 году была добровольно мобилизована в ДНР и зачислена на службу в стрелковый полк народной милиции.

Однако она не может применить полученные ею льготы к ее близкой родственнице, проживающей в другом регионе, так как удостоверение участника боевых действий распространяется только на территории ДНР.

«Сотрудники Главного военного следственного управления СК России свяжутся с Юлией Березой для уточнения информации и решения вопроса», — говорится в сообщении СК.

Прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялись в объединенном формате 14 декабря. Они продлились более четырех часов.

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СКР проверки жалобы Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

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Читать

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