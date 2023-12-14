Аксенов объяснил, почему нет ремонта в показанном на прямой линии зале

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Ремонт в спортивном зале в поселке Солнечная Долина, на состояние которого пожаловались Владимиру Путину на прямой линии занимающиеся там школьники, должен был быть сделан в следующем году. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

С просьбой к главе государства помочь в ремонте аварийного спортзала обратились школьники из села Солнечная Долина во время прямой линии и пресс-конференции Путина. По словам детей, здание находится в аварийном состоянии. Ремонт не проводили более 40 лет, полы в спортзале прогнили, стены покрылись плесенью. Местные власти никак не отреагировали на обращения тренеров. После этого обращения главное следственное управление СК по Республике Крым и Севастополю начало проверку.

Глава республики отметил, что ранее этот спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей. «Планировалось в следующем году сделать проектную документацию. То, что люди об этих планах не знали, — это результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами», — написал Аксенов. По его словам, после поручения президента проект будет «реализован до конца с помощью федерального центра». «Свободных средств в республиканском бюджете, к сожалению, нет», — добавил он.