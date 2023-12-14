Путин заявил, что с пенсионеров не будут брать комиссию при оплате ЖКХ

Взимать комиссию при оплате ЖКХ, особенно с пенсионеров, неправильно, поэтому ее отменят, заявил Владимир Путин. Ранее Дума одобрила запрет на комиссию на коммунальные платежи для незащищенных слоев населения

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Банки в ближайшее время перестанут брать комиссию с пенсионеров, оплачивающих услуг ЖКХ, заявил на пресс-конференции Владимир Путин.

Президент пояснил, что взимать комиссию в этом случае неправильно, «особенно если это касается пенсионеров». «Решение только что принято: комиссия пенсионерами уплачиваться не будет», — пообещал он.

На конференции к Путину обратился пенсионер из Новосибирска, он обратил внимание, что в 2024 году пенсии проиндексируют на 7,5%, а тарифы ЖКХ в его городе вырастут в размере от 9 до 14%. «Обязательно посмотрим, проанализируем», — ответил президент.

Путин отметил, что тарифы ЖКХ не поднимали с лета 2022 года, «то есть полтора года, за это время произойдет три индексации пенсий». И напомнил, что, если расходы семьи на оплату коммунальных услуг превышают 22%, она имеет право на льготы. Индексация платежа за коммунальные услуги произойдет в июле 2024 года, в Минэкономразвития заявили, что ее размер «не превысит 9,8%».

В начале декабря Госдума одобрила законопроект, по которому банки с 1 июля 2024 года не смогут взимать комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг с физических лиц, которым нужна социальная поддержка. Перечень категорий таких плательщиков должно установить правительство. Проект внесли в нижнюю палату еще в 2020 году, но его рассмотрение затянулось.

По оценкам Национального совета по финансовому рынку, размер взимаемой банками комиссии при оплате через них ЖКХ в среднем составляет 1% с использованием дистанционного обслуживания, 1,5% — через операционного работника и до 3% — при оплате через платежных агентов, которым из суммы комиссии выплачивается вознаграждение.