Дума одобрила запрет на банковские комиссии за ЖКХ для незащищенных слоев
Банки с 1 июля 2024 года не смогут взимать комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Перечень категорий таких плательщиков должно установить правительство. Соответствующие изменения в Жилищный кодекс и отдельные законы приняты Госдумой во втором и третьем чтении 7 ноября.
«Комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке и перечень категорий которых устанавливается правительством Российской Федерации, не взимается, если иное не предусмотрено федеральным законом», — говорится в документе. Эти требования распространяются на банки и платежных агентов. Для «Почты России», которая также организует прием платежей за ЖКУ, сделано исключение.
Законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2020 года группой депутатов от «Единой России» во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володины и в апреле того же года принят в первом чтении. Затем рассмотрение затянулось. В минувшем ноябре Володин поручил депутатам рассмотреть законопроект в приоритетном порядке и принять до конца года, чтобы в 2024-м комиссии были отменены. В пояснительной записке отмечалось, что запрет на их взимание должен привести к снижению финансовой нагрузки на население.
«Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов, для многих комиссия ощутима. Принятый закон снизит финансовую нагрузку и обеспечит социальную защиту людей», — написал в своем телеграм-канале Володин.
Как реагировали банки
Первая версия законопроекта подразумевала полный запрет комиссий для всех категорий клиентов. Инициативу не поддержали банки. Они увидели в этом риски снижения доступности услуг по приему платежей за ЖКУ, снижения процентов по вкладам и повышения ставок по кредитам для покрытия расходов на бесплатное проведение платежей за услуги ЖКХ и поддержание платежной инфраструктуры и т.д. В мае 2020 года комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству рекомендовал установить запрет взимать комиссии только с пенсионеров и граждан, которые получают субсидии на оплату ЖКУ.
В минувшем ноябре Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) направил отзыв на законопроект в Банк России, правительство, Совет Федерации и Володину. В письме отмечалось, что если запрет будет установлен только для граждан, получающих пенсии и льготы, то это заслуживает поддержки. Однако финансисты подчеркнули, что никаких расчетов или обоснований в подтверждение такого предположения разработчики поправок не представили.
Как писали авторы, законодательством уже установлены категории граждан, которые получают компенсацию расходов на оплату ЖКХ. К ним относятся ветераны Великой Отечественной войны, Герои Труда, бюджетники образовательных учреждений, инвалиды и т.д. В России субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получает более 3 млн семей, а льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — около 35 млн человек.
Правительство должно подготовить реестр, куда могут попасть любые категории льготников, после этого для исполнения новых требований банки должны будут получить доступ в онлайн-режиме к реестру лиц, с которых не будут иметь права взимать комиссии, пояснил РБК председатель НСФР Андрей Емелин. «Этот перечень может быть частью в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), с которой банки уже взаимодействуют дистанционно. Задача в принципе технологически решаемая, но она требует определения круга льготников, потом создания реестра, затем перенастройки банковских систем и их подключения к новому подреестру», — рассуждает он. Емелин отметил, что полгода — минимальный срок, за который можно успеть провести эти настройки, при условии, что первые два этапа правительство реализует не позднее февраля 2024 года.
Как организован прием платежей за ЖКУ
Основными участниками рынка выступают банки и платежные агенты. По данным Ассоциации банков России (АБР) на апрель 2020 года, кредитные организации занимают 70% рынка, «Почта России» — 10–15%, еще около 10% граждан оплачивают услуги ЖКХ без комиссии непосредственно в офисах поставщиков услуг или через мобильные приложения и личные кабинеты на сайтах.
Размер комиссии, взимаемой банками, в среднем составляет 1% с использованием дистанционного банковского обслуживания, 1,5% — через операционного работника и до 3% — при оплате через платежных агентов, которым из суммы комиссии выплачивается вознаграждение, отметили в НСФР.
По подсчетам АБР, около 70% оплачивали услуги ЖКХ в России без комиссии с помощью банковских сервисов и благодаря наличию прямого договора между кредитной организацией и поставщиком услуги, который предполагает уплату комиссии получателем платежа. Еще 20% платят комиссию до 1% включительно, так как используют мобильное приложение, интернет-банк и другие дистанционные каналы банков, у которых не заключен договор с поставщиком услуги ЖКХ или соглашение не предполагает уплату комиссии получателем платежа. Оставшиеся 10%, которые используют банковские сервисы, платят комиссию больше 1%, причем большинство из них — 2%, так как вносят наличные через кассы.
С сентября 2020 года также начал действовать запрет правительства для ресурсоснабжающих организаций по включению комиссии на платежные услуги в тарифы ЖКХ. «Известны случаи, когда ресурсоснабжающие организации, договариваясь с ограниченным кругом, например банков, включали в тариф расходы на перевод платы граждан за коммунальные услуги по непрозрачным и завышенным ценам», — отметили в ФАС, которая была инициатором этой меры. Если граждане оплачивали ЖКХ в других банках, то платили комиссию дважды — в самом банке, с которым не заключено никаких соглашений, и в рамках тарифа.