Дума одобрила запрет на банковские комиссии за ЖКХ для незащищенных слоев

Госдума приняла законопроект, который запрещает банкам взимать комиссии за оплату услуг ЖКХ с социально незащищенных слоев населения. Требование вступает в силу с 1 июля 2024 года

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Банки с 1 июля 2024 года не смогут взимать комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Перечень категорий таких плательщиков должно установить правительство. Соответствующие изменения в Жилищный кодекс и отдельные законы приняты Госдумой во втором и третьем чтении 7 ноября.

«Комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке и перечень категорий которых устанавливается правительством Российской Федерации, не взимается, если иное не предусмотрено федеральным законом», — говорится в документе. Эти требования распространяются на банки и платежных агентов. Для «Почты России», которая также организует прием платежей за ЖКУ, сделано исключение.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2020 года группой депутатов от «Единой России» во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володины и в апреле того же года принят в первом чтении. Затем рассмотрение затянулось. В минувшем ноябре Володин поручил депутатам рассмотреть законопроект в приоритетном порядке и принять до конца года, чтобы в 2024-м комиссии были отменены. В пояснительной записке отмечалось, что запрет на их взимание должен привести к снижению финансовой нагрузки на население.

«Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов, для многих комиссия ощутима. Принятый закон снизит финансовую нагрузку и обеспечит социальную защиту людей», — написал в своем телеграм-канале Володин.

Как реагировали банки

Первая версия законопроекта подразумевала полный запрет комиссий для всех категорий клиентов. Инициативу не поддержали банки. Они увидели в этом риски снижения доступности услуг по приему платежей за ЖКУ, снижения процентов по вкладам и повышения ставок по кредитам для покрытия расходов на бесплатное проведение платежей за услуги ЖКХ и поддержание платежной инфраструктуры и т.д. В мае 2020 года комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству рекомендовал установить запрет взимать комиссии только с пенсионеров и граждан, которые получают субсидии на оплату ЖКУ.

В минувшем ноябре Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) направил отзыв на законопроект в Банк России, правительство, Совет Федерации и Володину. В письме отмечалось, что если запрет будет установлен только для граждан, получающих пенсии и льготы, то это заслуживает поддержки. Однако финансисты подчеркнули, что никаких расчетов или обоснований в подтверждение такого предположения разработчики поправок не представили.

Как писали авторы, законодательством уже установлены категории граждан, которые получают компенсацию расходов на оплату ЖКХ. К ним относятся ветераны Великой Отечественной войны, Герои Труда, бюджетники образовательных учреждений, инвалиды и т.д. В России субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получает более 3 млн семей, а льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — около 35 млн человек.

Правительство должно подготовить реестр, куда могут попасть любые категории льготников, после этого для исполнения новых требований банки должны будут получить доступ в онлайн-режиме к реестру лиц, с которых не будут иметь права взимать комиссии, пояснил РБК председатель НСФР Андрей Емелин. «Этот перечень может быть частью в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), с которой банки уже взаимодействуют дистанционно. Задача в принципе технологически решаемая, но она требует определения круга льготников, потом создания реестра, затем перенастройки банковских систем и их подключения к новому подреестру», — рассуждает он. Емелин отметил, что полгода — минимальный срок, за который можно успеть провести эти настройки, при условии, что первые два этапа правительство реализует не позднее февраля 2024 года.