В Турции начнут взимать налог на проживание в отелях

Налог на проживание в отелях вводится в Турции с 1 ноября. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB).

«Срок введения налога уже подошел, но ясности пока нет. В парламенте подняли вопрос о новой отсрочке его введения, и мы полагаем, что такое решение будет принято. У государства нет шансов получить деньги ни от туроператоров, ни от турагентств, ни от отельеров, ни от самих туристов из-за кризиса в отрасли», — сказал представитель ассоциации.

Он выразил надежду, что, несмотря на кризис в туристической отрасли на фоне пандемии коронавируса, введение данного налога будет отложено.

Изначально власти Турции рассчитывали ввести налог на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года. Предполагалось, что до конца 2020 года ставка налога будет установлена на уровне 1%. Кроме того, базовая ставка налога должна была составить 2%. Планировалось, что президент Турции сможет повышать и понижать ее, устанавливая в пределах от 1 до 4%.

В середине ноября 2019 года парламент Турции принял законопроект «О налогах на цифровые услуги», обязывающий туристов с 2020 года платить налог на проживание в размере 2% от стоимости размещения. Предполагалось, что сбор будет взиматься с постояльцев отелей, гостиниц, пансионатов, курортных поселков, гостевых домов, а также апарт и бутик-отелей.

2 декабря президент Турции Тайип Эрдоган отправил на доработку данный закон, назвав его неуместным. В частности, президент остался недоволен налогом на услуги производителей электроэнергии. При этом президент не высказывал свою позицию относительно статьи закона, предусматривавшей введение налога на проживание в отелях. Спустя несколько дней Эрдоган подписал закон о введении налога на проживание в отелях.