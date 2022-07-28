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В Госдуме предложили ввести туристический сбор

Он будет действовать примерно так же, как курортный сбор, который сейчас с туристов взимают в трех регионах России. Предполагается, что за каждые сутки проживания в отеле или санатории гости регионов должны будут платить 100 руб.
Фото: Александра Мудрац / ТАСС
Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры направил на рассмотрение в регионы законопроект о туристическом сборе, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на туристическом рынке.

По словам члена комитета Алексея Черняка, механизм будет на 80% таким же, как у курортного сбора, который появился в 2018 году (сейчас в эксперименте участвуют Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края). Платить этот сбор должны посетители отелей и санаториев в день прибытия, сейчас он составляет 50 руб. за сутки проживания.

Председатель комитета Госдумы Сангаджи Тарбаев уточнил, что основная работа над законопроектом начнется осенью, а пока это дискуссионный вопрос. По словам Черняка, на осень запланирована работа с профильными ведомствами. Инициативу уже поддержали 18 регионов.

Черняк пояснил, что такой законопроект избавит Госдуму от постоянного дополнения закона об эксперименте по курортному сбору. Он также отметил, что не во всех регионах есть курорты, поэтому название «туристический» более уместно. Полученные таким образом деньги должны будут тратиться на развитие туристической инфраструктуры.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Участвовавший в обсуждении инициативы министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщил изданию, что размер сбора предполагается установить на уровне 100 руб. в сутки, а взиматься он будет начиная со вторых суток проживания: это освободит от сбора тех, кто приезжает в регион с деловыми целями. По словам Ермака, его регион заинтересован в сборе с 2023–2024 года, после стабилизации экономической ситуации и появления нормативной базы.

Законопроект получили и в минтуризма Дагестана. Близкий к профильному ведомству Башкирии источник также подтвердил «Коммерсанту» получение документа. Он назвал инициативу спорной и предположил, что дополнительная нагрузка на гостей может привести к снижению потока туристов.

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