«Ведомости» узнали о предложении Минфина объединить ОМС и ДМС

За администрирование общей системы страхования будут отвечать страховщики, которые используют клиентоориентированный подход и контролируют качество медицинских услуг, пишет газета

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Минфин России предложил объединить системы обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) страхования. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на презентацию ведомства.

Представитель Минфина подтвердил изданию, что данное предложение рассматривается и будет обсуждаться с заинтересованными сторонами.

По словам представителя Всероссийского союза страховщиков (ВСС), власти считают логичным дополнение обязательной системы страхования добровольной. Как пишет газета, данная мера может повысить доступность медицинской помощи и обеспечить единый контроль качества.

Согласно идее Минфина, за администрирование общей системы будут отвечать страховщики, которые используют клиентоориентированный подход и контролируют качество медицинских услуг.

Минздрав пока не получал соответствующих предложений, сообщил его представитель «Ведомостям».

В конце ноября исследование «Социальной механики» и Всероссийского союза пациентов показало, что доля россиян, полностью довольных качеством бесплатной медицины, выросла за последний год. Тем не менее только 4,5% готовы лечиться исключительно по программе ОМС.

С 1 декабря полисы ОМС стали цифровыми, их можно получить на портале «Госуслуг». Теперь при посещении врача можно предъявить «по своему выбору полис обязательного медицинского страхования на материальном носителе или документ, удостоверяющий личность».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко пояснил, что новые полисы будут формироваться автоматически при рождении или получении российского гражданства.

В январе Минтруд предложил объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в Социальный фонд России с 1 января 2023 года, а также ввести единый тариф для уплаты взносов по соцстрахованию.

Сейчас работодатели платят:

22% с заработной платы работника в Пенсионный фонд в пределах облагаемой базы и 10% с заработка, превышающего облагаемую базу;

5,1% в Фонд обязательного медицинского страхования с общего дохода работника;

2,9% в Фонд социального страхования с заработка в пределах облагаемой базы.

Таким образом, вместо отдельных платежей в Пенсионный фонд, фонд соцстрахований и фонд ОМС работодатель будет платить один взнос.