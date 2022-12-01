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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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Наличие бумажного полиса ОМС стало необязательным при посещении врача

Пациентам разрешили не брать бумажный полис ОМС при походе в больницу
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

С 1 декабря при обращении за врачебной помощью необязательно иметь при себе бумажный полис обязательного медицинского страхования. Теперь можно предъявить «по своему выбору полис обязательного медицинского страхования на материальном носителе или документ, удостоверяющий личность».

Федеральный закон об этом был подписан еще в прошлом году. Изначально предполагалось, что норма вступит в силу 1 июля 2022 года, но затем дату поменяли на 1 декабря.

Закон предусматривает, что полисы ОМС станут цифровыми и их можно будет получить на портале «Госуслуг». Как пояснял министр здравоохранения Михаил Мурашко, новые полисы будут формироваться автоматически при рождении или получении российского гражданства.

Раньше для того, чтобы получить полис ОМС, требовалось обратиться в страховую медицинскую организацию и подать заявление. На время изготовления постоянного свидетельства выдавался временный документ, предоставляющий право на медицинские услуги.

Теги
полис ОМС страхование постановление правительства РФ
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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