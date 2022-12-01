Наличие бумажного полиса ОМС стало необязательным при посещении врача

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С 1 декабря при обращении за врачебной помощью необязательно иметь при себе бумажный полис обязательного медицинского страхования. Теперь можно предъявить «по своему выбору полис обязательного медицинского страхования на материальном носителе или документ, удостоверяющий личность».

Федеральный закон об этом был подписан еще в прошлом году. Изначально предполагалось, что норма вступит в силу 1 июля 2022 года, но затем дату поменяли на 1 декабря.

Закон предусматривает, что полисы ОМС станут цифровыми и их можно будет получить на портале «Госуслуг». Как пояснял министр здравоохранения Михаил Мурашко, новые полисы будут формироваться автоматически при рождении или получении российского гражданства.

Раньше для того, чтобы получить полис ОМС, требовалось обратиться в страховую медицинскую организацию и подать заявление. На время изготовления постоянного свидетельства выдавался временный документ, предоставляющий право на медицинские услуги.