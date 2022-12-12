СК задержал прораба и сварщика из сгоревшего гипермаркета OBI

Следственный комитет: в Химках задержали прораба и сварщика фирмы, которая работала в OBI

Как считают следователи, из-за неосторожности рабочих от искр сварочного аппарата загорелись поддоны с товаром

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Химках задержали прораба и сварщика фирмы, которая проводила сварочные работы в сгоревшем гипермаркете OBI, сообщает подмосковное управление Следственного комитета. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).

Наказание по этой статье может достигать шести лет лишения свободы.

По версии следствия, сварочные работы, проходившие в гипермаркете утром 9 декабря, не отвечали требованиям безопасности. Около 06:00 мск от искр загорелись палеты с товаром, от которых загорелось все остальное здание. «Все находящиеся внутри магазина люди эвакуировались из помещения на улицу. В ходе пожара конструкция здания упала на охранника и смертельно травмировала его», — сообщили в СК.

Сварочный аппарат следователи изъяли, а вместе с ним — десять системных блоков и шесть серверов, техническую документацию здания и фирмы, которая вела работы.

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Огонь охватил все здание, распространившись на площадь 18 тыс. кв. м. Взорвалась лакокрасочная продукция. Возгорание удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. м спустя три часа. Здание гипермаркета выгорело целиком, однако перехода огня на остальной комплекс зданий ТЦ «Мега Химки» удалось избежать.