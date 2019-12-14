Приставы ответили на сообщения о числе потенциально невыездных россиян

По их данным, число невыездных россиян-должников по состоянию на 1 ноября составляет 3,4 млн человек. Из них 40% — 1,4 млн человек — должники по алиментам

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) ответила на сообщения в СМИ о 25 млн потенциально невыездных россиян-должников.

«ФССП не подтверждает информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян. Всего, по данным <...> на 1 ноября 2019 года, действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из России», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе. ТАСС со ссылкой на приставов уточняет, что 40% невыездных — 1,4 млн человек — должники по алиментам.

13 декабря газета «Известия» со ссылкой на данные ФССП и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств писала, что 1,42 млн неплательщиков по алиментам, а также должники по кредитам (7–8 млн человек), штрафам ГИБДД (13,1 млн) и услугам ЖКХ (2,5 млн) могут не получить разрешение на выезд из страны.

В ФССП также отметили, что, по обновленным данным ФССП за ноябрь, число ограничений на выезд по сравнению с первой половиной 2019 года уменьшилось — 3,4 млн против 3,58 млн. За январь—июль общая сумма долга тех, кто оказался в стоп-листе, составила 1,47 трлн руб.