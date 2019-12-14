Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 62,55 (-0,67) Quote, 13 дек, 13:53
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 69,86 (-0,57) Quote, 13 дек, 13:53
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области выросло до 15 Общество, 12:54 UFC официально утвердил бой Нурмагомедова и Фергюсона Спорт, 12:42 Пригожин сообщил детали второго за неделю ДТП с сыном Валерии Общество, 12:30 В Киеве арестовали третьего подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Общество, 12:21 20-летний фермер: «Я променял Мерседес на Газель» РБК Стиль и YE’S apartaments, 12:14 Приставы ответили на сообщения о числе потенциально невыездных россиян Общество, 11:56 Число пострадавших при пожаре в тюменском наркодиспансере выросло до 12 Общество, 11:28 Чем рассрочка выгоднее кредита. Карточки РБК и Совесть, 11:13 Силы ПВО на учениях отразили условный массированный авиаудар по Москве Технологии и медиа, 11:08 Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий Экономика, 11:00 КНДР сообщила о новом испытании на космодроме Политика, 10:33 Гидрометцентр предупредил об аномальном тепле в европейской части России Общество, 10:26 Васильева сообщила о запрете телефонов на уроках в четверти школ России Общество, 10:11 На что рассчитывать столичному безработному Партнерский материал, 10:10
Общество ,  
0 
Приставы ответили на сообщения о числе потенциально невыездных россиян
По их данным, число невыездных россиян-должников по состоянию на 1 ноября составляет 3,4 млн человек. Из них 40% — 1,4 млн человек — должники по алиментам
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) ответила на сообщения в СМИ о 25 млн потенциально невыездных россиян-должников.

«ФССП не подтверждает информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян. Всего, по данным <...> на 1 ноября 2019 года, действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из России», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе. ТАСС со ссылкой на приставов уточняет, что 40% невыездных — 1,4 млн человек — должники по алиментам.

Общество
СМИ оценили число потенциально невыездных россиян-должников

13 декабря газета «Известия» со ссылкой на данные ФССП и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств писала, что 1,42 млн неплательщиков по алиментам, а также должники по кредитам (7–8 млн человек), штрафам ГИБДД (13,1 млн) и услугам ЖКХ (2,5 млн) могут не получить разрешение на выезд из страны.

В ФССП также отметили, что, по обновленным данным ФССП за ноябрь, число ограничений на выезд по сравнению с первой половиной 2019 года уменьшилось — 3,4 млн против 3,58 млн. За январь—июль общая сумма долга тех, кто оказался в стоп-листе, составила 1,47 трлн руб.

Автор: Артём Губенко
Теги: судебные приставы, Россияне, запрет на выезд
Материалы по теме
Приставы запретят 3 млн россиян выезжать из страны на майские праздники
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter