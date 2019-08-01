Число невыездных из-за долгов россиян с начала года выросло на 1 млн

Число невыездных из-за долгов россиян с начала года выросло на 1 млн

Количество россиян, которым судебные приставы запретили выезд за границу на 1 июля 2019 года составляло 3,58 млн. сообщает ТАСС со ссылкой на службу судебных приставов (ФССП). Еще в мае их число составляло порядка 3 млн, а на начало года — 2,6 млн.

Таким образом, с начала года число «невыездных» увеличилось на 1 млн. Всего за первое полугодие 2019 года выезд за границу запретили почти 4 млн россиян, что превысило число невыездных граждан за весь 2017 год. Самый большой прирост должников, оказавшихся в стоп-листе судебных приставов, отмечался в Центральном, Приволжском, Южном федеральных округах. Меньше всего их оказалось на Урале.

Общая сумма долга для тех, кто оказался в стоп-листе судебных приставов при этом составила 1,47 трлн рублей. За полгода, пишет «РИА Новости», в рамках 1,6 миллионов исполнительных производств должники частично или полностью исполнили свои обязательства на сумму 44,5 млрд руб.

Число неплательщиков, которым запрещен выезд из страны, растет четвертый год подряд. Так, в первом квартале 2018-го выезд был закрыт для 2,9 млн человек, в январе — марте 2016 года — для 1,2 млн граждан.