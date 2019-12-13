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СМИ оценили число потенциально невыездных россиян-должников
Среди них должники по кредитам (7–8 млн человек), алиментам (1,42 млн), штрафам ГИБДД (13,1 млн) и услугам ЖКХ (2,5 млн). За 2019 год приставам удалось взыскать с неплательщиков 104,2 млрд руб.
Фото: Кирилл Зыков / ТАСС

Число россиян, которые из-за долгов потенциально не смогут выехать за границу, достигло примерно 25 млн, следует из публикации «Известий».

В ассоциации коллекторских агентств НАПКА газете сообщили, что число потенциально невыездных должников по кредитам составляет 7–8 млн человек. В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) «Известиям» заявили, что невыездными числятся 1,42 млн должников по алиментам, однако уточнили, что не ведут детальную статистику по другим категориям должников. Впрочем, пишет издание, в территориальных органах ФССП также находятся 13,1 млн производств по просроченным штрафам ГИБДД и 2,5 млн — по услугам ЖКХ.

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Представитель НАПКА Павел Михмель уточнил, что в стране растет число «убежденных неплательщиков», то есть уверенных в том, что статус банкрота или судебное разбирательство позволят им избавиться от долговой нагрузки. Сейчас таких должников 10% от общего числа, утверждает он.

В первой половине 2019 года число невыездных из-за долгов россиян составило 3,58 млн человек, сообщал ТАСС в августе со ссылкой на данные ФССП. Общая сумма долга тех, кто оказался в стоп-листе, составила 1,47 трлн руб. «Известия» пишут, что за этот год приставам удалось взыскать 104,2 млрд руб., из них на алиментские задолженности приходится 8,1 млрд руб.

Автор: Артём Губенко
Теги: должники, выезд за границу, штраф
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