В тюменском наркодиспансере произошел пожар

Один человек погиб, еще семеро пострадали. По предварительным данным экстренных служб, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем при курении

Фото: ГУ МЧС РФ по Тюменской области

В наркологическом диспансере в Тюмени произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. В результате один человек погиб, еще семеро пострадали.

Как заявили в ведомстве, информация о пожаре в здании на улице Новая, 2 поступила в ночь на 14 декабря. На момент прибытия пожарных был виден дым из окна второго этажа. Площадь возгорания составила 10 кв. м, его удалось ликвидировать.

Сотрудники МЧС спасли 13 человек и еще 116 эвакуировали, сообщает ведомство. Пострадавших госпитализировали.

МЧС устанавливает причины произошедшего. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, по одной из версий, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем при курении. «Не исключена и электротехническая версия», — добавил собеседник агентства. По его словам, пострадавшие в основном получили отравление продуктами горения.