Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, пожар произошел в селе Глубокое Завьяловского района. По предварительной информации следствия, четверо из шести человек, находившихся в доме, — дети.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Специалисты выясняют причины пожара.

В региональном главке МЧС сообщили, что информация о возгорании поступила в 06:42 по местному времени (02:42 мск). Его ликвидировали в 08:58 (04:58 мск). В тушении пожара участвовали 28 спасателей и 12 единиц техники.