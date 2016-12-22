Производители и Росстат разошлись в оценке стоимости оливье

Согласно свежим подсчетам Росстата, в среднем по стране оливье подорожал более чем на 5%, набор продуктов для сельди под шубой — почти на 1%. Производители овощей, наоборот, фиксируют снижение цен на оливье на один рубль

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Национальный союз производителей плодов и овощей подсчитал стоимость ингредиентов для оливье в Центральном федеральном округе и пришел к выводу, что в 2018 году салат обойдется на рубль дешевле, чем в прошлом: 268,46 руб. против 269,56 руб за 1 кг. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении союза.

Стоимость овощей в салате понизилась в совокупности на 10 руб., при этом больше всего подешевели огурцы — с 23,1 руб. за 150 г до 15,75 за 150 г. Падение цен на овощи союз объясняет увеличившимся объемом предложения из-за строительства теплиц.

Однако накануне Росстат пришел к противоположным выводам. Служба подсчитала стоимость традиционных новогодних салатов в российских регионах. Средняя стоимость салата в России составила 313 руб. При этом из данных, опубликованных в Facebook «Клуб деловой журналистики при Росстате», следует, что стоимость оливье выросла на 15 руб. 42 коп (+5,18%). При этом в публикации говорится, что годом ранее салат стоил 297,58 руб.

Но в прошлом году Росстат публиковал другие данные. Он оценивал себестоимость приготовления салата в 312 руб. 68 коп. Таким образом, рост составил всего 32 коп.

«Цены меняются каждую неделю, поэтому производители, которые напрямую общаются с сетями и потенциальными покупателями, видят рынок гораздо лучше и обладают более свежими данными, чем Росстат», — говорит партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. Росстат, напоминает она, собирает данные с некоторой задержкой и выводит среднюю цену, которая может учитывать как стоимость отечественных, так и импортных продуктов.

РБК обратился в Росстат за комментариями о расхождении цен в материалах 2017 и 2018 годов.

По данным Росстата на ноябрь 2018 года, дороже всего наборы продуктов салатов оливье и «сельди под шубой» обойдутся в этом году жителям Чукотки.

Стоимость салата оливье (по убыванию) Чукотский автономный округ — 516 руб. 53 коп. Камчатский край — 486 руб. 74 коп. Ненецкий автономный округ — 475 руб. 41 коп. Магаданская область — 453 руб. 01 коп. Мурманская область — 417 руб. 65 коп. Республика Саха (Якутия) — 414 руб. 58 коп. Москва — 412 руб. 39 коп. Ямало-Ненецкий автономный округ — 409 руб. 37 коп. Сахалинская область — 402 руб. 59 коп. Хабаровский край — 393 руб. 51 коп.

Дешевле всего за оливье заплатят жители Мордовии (237 руб. 96 коп.), Белгородской области (239 руб. 91 коп.) и Кабардино-Балкарии (248 руб. 40 коп.). По сравнению с 2017 годом набор продуктов сильнее всего подорожал в Республике Марий Эл (+17,51%), в Удмуртии, напротив, подешевел на 5,71%.

Для подсчета Росстат использовал рецепт, состоящий из 0,5 кг картошки, 200 г моркови, 4 куриных яиц, 300 г вареной колбасы, 400 г консервированных огурцов, 380 г консервированного горошка, 200 г майонеза и 100 г репчатого лука.

В ведомстве также оценили динамику цен продуктов, необходимых для салата cельдь под шубой:

Чукотский автономный округ — 468 руб. 92 коп. Магаданская область — 266 руб. 37 коп. Ненецкий автономный округ — 264 руб. 55 коп. Республика Саха (Якутия) — 262 руб. 52 коп. Камчатский край — 219 руб. 96 коп. Сахалинская область — 216 руб. 07 коп. Москва — 192 руб. 31 коп. Мурманская область — 191 руб. 70 коп. Хабаровский край — 190 руб. 09 коп. Ямало-Ненецкий автономный округ — 186 руб. 92 коп.

На последних строчках списка оказались Мордовия (120 руб. 72 коп.), Кировская (121 руб. 86 коп.) и Курская области (124 руб. 44 коп.). Средняя стоимость салата в стране — 154 руб. 04 коп., он подорожал на 0,94%. Сильнее всего набор продуктов вырос в цене на Чукотке (29,58%), а сильнее всего подешевел в Чеченской Республике (на 13,61%).

Для подсчета Росстат использовал рецепт салата из 350 г соленой сельди, 400 г картофеля, 300 г свеклы, 200 г моркови, 2 куриных яйца, 300 г майонеза, 100 г лука.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что оливье, «сельдь под шубой» и пельмени россияне считают главными праздничными блюдами.