Вице-губернатор назвал выдумкой историю про бакланов на «Зенит Арене»

Заместитель губернатора Санкт-Петербурга Игорь Албин сказал, что информация о том, что бакланы портят светоотражающую пленку на крыше стадиона «Зенит Арена», была «придуманной историей». Заявление прозвучало на церемонии вручения премии «Рейтинг влиятельности» в главном штабе Эрмитажа.
После вручения премий главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков спросил у Албина про бакланов. Он напомнил, что новость появилась, чтобы снять «негативный фон» с администрации города.
«Жалко расставаться с мемом», — признался Албин и рассказал, что ему позвонил руководитель пресс-службы администрации губернатора Андрей Кибитов и попросил «переключить повестку» с двух вопросов: с «неприятных кричалок» болельщиков «Зенита» и с переезда питерского гайд-парка с Марсова поля «в неизвестном направлении».
Пресс-секретарь Албина Елена Михина в тот момент готовила интервью изданию «Спорт день за днем». «А мы пытались развеять миф о стадионе, сказать, что это лучший стадион в мире, в Петербурге и в стране и что мы готовы к чемпионату мира по футболу. Я думаю, как бы отвлечь: «Ага, тукан, чайка… О! Баклан!» — рассказал Албин.
«Проблема была реальной, на самом деле своими мощными клювами они разрушали светоотражающую пленку, а предыдущий подрядчик не создал птицезащиту. Поэтому это была придуманная история, но она мне так понравилась, я не готов расстаться со своим бакланом», — заявил замгубернатора.
Пресс-секретарь Албина Елена Михина в разговоре с РБК подтвердила историю с бакланами. «Да, в какой-то момент эпизод о том, что подрядчик не выполнил предусмотренную проектом птицезащиту, Игорь Николаевич уточнил наименованием этой самой птицы, скреативил. Хотя можно было сухо, по-чиновничьи упрекнуть: на аэропортах есть, на «Лахта-центре» есть, а тут не доделали! Бакланы были в одном ряду с технологическими проблемами. Но ведь нам неинтересно про некратные места и сопряжение стационарной и подвижной кровли», — сказала она. «Это не было враньем, как после вчерашних признаний считают некоторые наши коллеги. Это именно креативная подача реально существовавшей темы», — подчеркнула Михина.
РБК обратился за комментарием к заместителю руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Андрею Кибитову.
Историю про бакланов Албин затем рассказал в интервью «Спорт день за днем», оно вышло в августе 2017 года. Вице-губернатор призвал создать систему защиты от птиц подобную тем, что используется в аэропортах.
«Зенит Арена» (в декабре стадион получил название «Газпром Арена»; ранее назывался «Стадион Санкт-Петербург» и «Крестовский») строилась с 2007 года, в эксплуатацию она была введена в конце 2016 года. За это время стоимость строительства возросла почти в восемь раз: с 6,7 млрд до 43 млрд руб. Во время матча в июле 2017 года на стадионе протекла крыша. Сроки работ по ее ремонту неоднократно откладывались.