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Вице-губернатор назвал выдумкой историю про бакланов на «Зенит Арене»
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Вице-губернатор назвал выдумкой историю про бакланов на «Зенит Арене»
Общество, 11:42
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Вице-губернатор назвал выдумкой историю про бакланов на «Зенит Арене»
В 2017 году Игорь Албин сказал, что бакланы своими мощными клювами разрушают светоотражающую пленку на крыше стадиона. Теперь он признался, что выдумал эту историю, чтобы отвлечь внимание от других проблем города
Игорь Албин (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Заместитель губернатора Санкт-Петербурга Игорь Албин сказал, что информация о том, что бакланы портят светоотражающую пленку на крыше стадиона «Зенит Арена», была «придуманной историей». Заявление прозвучало на церемонии вручения премии «Рейтинг влиятельности» в главном штабе Эрмитажа.

После вручения премий главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков спросил у Албина про бакланов. Он напомнил, что новость появилась, чтобы снять «негативный фон» с администрации города.

«Жалко расставаться с мемом», — признался Албин и рассказал, что ему позвонил руководитель пресс-службы администрации губернатора Андрей Кибитов и попросил «переключить повестку» с двух вопросов: с «неприятных кричалок» болельщиков «Зенита» и с переезда питерского гайд-парка с Марсова поля «в неизвестном направлении».

Пресс-секретарь Албина Елена Михина в тот момент готовила интервью изданию «Спорт день за днем». «А мы пытались развеять миф о стадионе, сказать, что это лучший стадион в мире, в Петербурге и в стране и что мы готовы к чемпионату мира по футболу. Я думаю, как бы отвлечь: «Ага, тукан, чайка… О! Баклан!» — рассказал Албин.

«Проблема была реальной, на самом деле своими мощными клювами они разрушали светоотражающую пленку, а предыдущий подрядчик не создал птицезащиту. Поэтому это была придуманная история, но она мне так понравилась, я не готов расстаться со своим бакланом», — заявил замгубернатора.

Пресс-секретарь Албина Елена Михина в разговоре с РБК подтвердила историю с бакланами. «Да, в какой-то момент эпизод о том, что подрядчик не выполнил предусмотренную проектом птицезащиту, Игорь Николаевич уточнил наименованием этой самой птицы, скреативил. Хотя можно было сухо, по-чиновничьи упрекнуть: на аэропортах есть, на «Лахта-центре» есть, а тут не доделали! Бакланы были в одном ряду с технологическими проблемами. Но ведь нам неинтересно про некратные места и сопряжение стационарной и подвижной кровли», — сказала она. «Это не было враньем, как после вчерашних признаний считают некоторые наши коллеги. Это именно креативная подача реально существовавшей темы», — подчеркнула Михина.

РБК обратился за комментарием к заместителю руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Андрею Кибитову.

Историю про бакланов Албин затем рассказал в интервью «Спорт день за днем», оно вышло в августе 2017 года. Вице-губернатор призвал создать систему защиты от птиц подобную тем, что используется в аэропортах.

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«Зенит Арена» (в декабре стадион получил название «Газпром Арена»; ранее назывался «Стадион Санкт-Петербург» и «Крестовский») строилась с 2007 года, в эксплуатацию она была введена в конце 2016 года. За это время стоимость строительства возросла почти в восемь раз: с 6,7 млрд до 43 млрд руб. Во время матча в июле 2017 года на стадионе протекла крыша. Сроки работ по ее ремонту неоднократно откладывались.

Авторы: Андрей Гатинский, Егор Губернаторов.
Теги: «Зенит Арена» , Санкт-Петербург , бакланы
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