ООН: Дело об убийстве Р.Харири будет закончено через год

Комиссия ООН, расследующая обстоятельства убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири, может закончить свою работу только через год, и то при условии, что власти Сирии будут продолжать сотрудничать с членами комиссии в прежнем режиме. С таким заявлением выступил глава комиссии Детлев Мехлис.

При этом он заявил, что для ускорения работы комиссии Дамаску необходимо активизировать сотрудничество с представителями ООН. По его словам, несмотря на то что Дамаск в последнее время идет на более активные контакты с представителями комиссии, он не уверен, что такое сотрудничество будет продолжаться и дальше.

Кроме того, Д.Мехлис сообщил о том, что он намерен покинуть своей пост как только генсек ООН Кофи Аннан назначит нового главу комиссии, передает Reuters.

Это заявление нынешний глава комиссии сделал в ходе заседания СБ ООН. Как предполагается, в ходе заседания Совбез поддержит предложение Ливана о продлении на шесть месяцев сроков расследования по делу об убийстве бывшего премьер-министра страны Р.Харири. Кроме того, в повестку заседания включено предложение премьер-министра Ливана Фуада Синиоры о создании международного трибунала по делу об убийстве Р.Харири.

Напомним, что представители МИД России 13 декабря заявили о том, что Москва не возражает против продления сроков расследования по делу об убийстве экс-премьера Ливана Р. Харири. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Александра Яковенко, необходимо внести окончательную ясность в обстоятельства произошедшей трагедии и избежать политизации расследования. При этом он особо подчеркнул, что процесс расследования не должен вести к дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке, а "призван стать точкой отсчета для запуска усилий по стабилизации этого многострадального региона через установление всеобъемлющего мира".

Первоначально срок полномочий главы комиссии ООН по расследованию убийства Р.Харири германского прокурора Д.Мехлиса был установлен до 15 декабря с.г. Однако правительство Ливана обратилось к ООН с просьбой продлить мандат следователей еще на шесть месяцев.

Р.Харири был убит в Бейруте 14 февраля 2005г. Под машиной, в которой он ехал, взорвалась мощная бомба. Отчет о результатах расследования ООН, начатого после убийства Р.Харири, был представлен в Совбез ООН вечером 20 октября 2005г. В нем сообщается, что имеются указания на причастность к этому убийству официальных лиц из соседней Сирии.