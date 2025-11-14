 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Задержан организатор ОПГ «Махонинские»

Задержан организатор ОПГ «Махонинские» Александр Махонин
Махонину грозит пожизненное лишение свободы. По данным «Челябинск Онлайн», «Махонинских» также признали экстремистской организацией, а их бизнес и собственность обратили в доход государства
Александр Махонин
Александр Махонин (Фото: Фото от очевидца)

Сотрудники ФСБ и МВД по Челябинской области задержали Александра Махонина по делу об организации преступного сообщества, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. Об этом также пишет «Челябинск Онлайн» со ссылкой на источники.

«Организатор ОПГ Махонин Александр Григорьевич задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с ГУ МВД России по Челябинской области», — рассказал собеседник РБК.

На Махонина и других участников завели уголовное дело по ст. 210 Уголовного кодекса — организация преступного сообщества. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.

«Челябинск онлайн» также пишет, что суд вынес решение о признании «Махонинских» экстремистской организацией, а их бизнес, недвижимость, машины и маломерные суда обратили в доход государства.

Сотрудницу полиции задержали в Челябинске за связи с ОПГ «Махонинские»
Общество
Фото:Наталья Шатохина / Global Look Press

В конце октября Генпрокуратура потребовала признать экстремистским челябинскую группировку «Махонинские», а также обратить в доход государства имущество ее членов, их близких и подконтрольных ей фирм.

По данным ведомства, члены ОПГ придерживаются идеологии запрещенного в России движения АУЕ (международное движение А.У.Е. внесено в реестр экстремистских и запрещено в России) и финансируют свою деятельность за счет вымогательств, грабежей и передела сфер экономического влияния.

Иск Генпрокуратуры Советский районный суд Челябинска начал рассматривать 11 ноября. В числе ответчиков — 16 физических лиц, включая основателей группировки братьев Махониных и их родственников, а также семь коммерческих организаций. 

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
«Махонинские» задержание ФСБ МВД ОПГ Челябинская область

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Сотрудницу полиции задержали в Челябинске за связи с ОПГ «Махонинские»
Общество
Активы ОПГ «Махонинские» арестовали по иску Генпрокуратуры
Бизнес
Генпрокуратура потребовала изъять имущество членов челябинской ОПГ
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
Бывший зам Краснова в Генпрокуратуре перейдет в Верховный суд Общество, 19:15
Пойманный на кокаине Морозов сыграет за «Спартак» в матче с «Северсталью» Спорт, 19:14
В Тульской области помешали мужчине взорвать газ в многоквартирном доме Общество, 19:12
Для тех, кто искал: перстень по мотивам карт Таро и базовый трикотаж Стиль, 19:08
Трамп попросит Минюст и ФБР расследовать связи Эпштейна с Клинтоном Политика, 19:06
Притворявшейся беременной жительнице Приморья дали 5 лет колонии Общество, 19:02
Росстат оценил замедление экономики в третьем квартале Экономика, 19:01
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Автомобиль упал с многоуровневой парковки в Москве Общество, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
ГК «Полипласт» представила инновационные решения на выставке «Химия-2025» Пресс-релиз, 18:57
Махачев перевесил соперника перед боем за титул чемпиона UFC Спорт, 18:48
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Лукашенко о майнинге и «крест смерти» для биткоина. События крипторынка Крипто, 18:41
5 советов, которые помогут увеличить повторные продажи Образование, 18:37