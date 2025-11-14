Задержан организатор ОПГ «Махонинские»

Махонину грозит пожизненное лишение свободы. По данным «Челябинск Онлайн», «Махонинских» также признали экстремистской организацией, а их бизнес и собственность обратили в доход государства

Александр Махонин (Фото: Фото от очевидца)

Сотрудники ФСБ и МВД по Челябинской области задержали Александра Махонина по делу об организации преступного сообщества, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. Об этом также пишет «Челябинск Онлайн» со ссылкой на источники.

«Организатор ОПГ Махонин Александр Григорьевич задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с ГУ МВД России по Челябинской области», — рассказал собеседник РБК.

На Махонина и других участников завели уголовное дело по ст. 210 Уголовного кодекса — организация преступного сообщества. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.

«Челябинск онлайн» также пишет, что суд вынес решение о признании «Махонинских» экстремистской организацией, а их бизнес, недвижимость, машины и маломерные суда обратили в доход государства.

В конце октября Генпрокуратура потребовала признать экстремистским челябинскую группировку «Махонинские», а также обратить в доход государства имущество ее членов, их близких и подконтрольных ей фирм.

По данным ведомства, члены ОПГ придерживаются идеологии запрещенного в России движения АУЕ (международное движение А.У.Е. внесено в реестр экстремистских и запрещено в России) и финансируют свою деятельность за счет вымогательств, грабежей и передела сфер экономического влияния.

Иск Генпрокуратуры Советский районный суд Челябинска начал рассматривать 11 ноября. В числе ответчиков — 16 физических лиц, включая основателей группировки братьев Махониных и их родственников, а также семь коммерческих организаций.

Материал дополняется