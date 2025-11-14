Задержан организатор ОПГ «Махонинские»
Сотрудники ФСБ и МВД по Челябинской области задержали Александра Махонина по делу об организации преступного сообщества, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. Об этом также пишет «Челябинск Онлайн» со ссылкой на источники.
«Организатор ОПГ Махонин Александр Григорьевич задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с ГУ МВД России по Челябинской области», — рассказал собеседник РБК.
На Махонина и других участников завели уголовное дело по ст. 210 Уголовного кодекса — организация преступного сообщества. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.
«Челябинск онлайн» также пишет, что суд вынес решение о признании «Махонинских» экстремистской организацией, а их бизнес, недвижимость, машины и маломерные суда обратили в доход государства.
В конце октября Генпрокуратура потребовала признать экстремистским челябинскую группировку «Махонинские», а также обратить в доход государства имущество ее членов, их близких и подконтрольных ей фирм.
По данным ведомства, члены ОПГ придерживаются идеологии запрещенного в России движения АУЕ (международное движение А.У.Е. внесено в реестр экстремистских и запрещено в России) и финансируют свою деятельность за счет вымогательств, грабежей и передела сфер экономического влияния.
Иск Генпрокуратуры Советский районный суд Челябинска начал рассматривать 11 ноября. В числе ответчиков — 16 физических лиц, включая основателей группировки братьев Махониных и их родственников, а также семь коммерческих организаций.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России